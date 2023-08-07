【養生之道】炎炎夏日痰多未必是感冒 兩款簡易食材泡茶可去除體內濕氣過剩

▲ 荷葉加陳皮泡茶有助去除體内濕氣。

長夏未完，立秋將至，這段時間容易出現無故多痰的現象。然而，痰多未必是感冒，有可能是體內濕氣過剩所致。

夏季尾聲到初秋這段期間稱之為長夏，暑濕二氣為夏季主令，也是長夏的主氣，此時濕氣極重，養生重點是健脾胃、排濕氣。五行學說中，長夏屬土，與人體五臟脾氣相通，所以暑濕與脾土關係密切。

脾是人體運化水濕的重要器官，負責將胃消化的養份和水份輸送到身體各部位。當脾正常運作時，可以促進體內水濕的流通順暢，代謝體內多餘的水份。然而，如果體內過量的水濕進入，不僅會加重脾臟的負擔，也會影響脾的正常運作，進而損害和降低其效能，導致體內水濕淤積。因此，保持脾臟的健康和正常運作，對於維持身體健康和防止水濕病變非常重要。

想要健脾利濕除痰，可簡單用荷葉和陳皮的組合。荷葉味苦，性平，歸心、肝、脾經；能清暑利濕、補益肝脾、升發清陽。陳皮味辛，性溫，歸肺、脾經，能理氣健脾、燥濕化痰。荷葉10克加一角陳皮焗茶飲用，有除濕解暑、理氣化痰之功效。如體內濕氣嚴重，可加入厚樸5克以增強燥濕效果。

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