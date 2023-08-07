【網絡熱話】元朗大叔1分鐘偷20罐午餐肉　店主公開CCTV片揭兩度落手

▲ 元朗大叔1分鐘偷20罐午餐肉，店主公開CCTV片揭兩度落手。

小偷於雜貨店「狼死」擸走20罐午餐肉，惹得老闆公開CCTV片段捉賊！有元朗雜貨店店主近日於網上公開約52秒的閉路電視片段，片中一名頭白髮的中年大叔，竟趁著店員忙於向其他顧客收錢時，用不足52秒時間，便將多罐午餐肉塞滿了背包，令原本放滿午餐肉的貨架空出一大片位。店主指經點算後，指男子至少擸走20罐午餐肉，加上認為對方十分「狼死」而且熟路，故絕不容忍，決定報警處理。

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該名元朗雜貨店東主近日於facebook群組公開影片，事發日期為上周六（5日）早上9時35分左右，片中一名身穿綠色上衣及黑褲，戴上口罩的白髮男子走到午餐肉貨架位置，便十分熟手般，不斷將多罐午餐肉塞入背包中。大約20秒後，原本打算收手並離開的他，似是發現店員忙於收銀，無暇理會店內情況，他於是再折返偷走多罐午餐肉，直至眼見背包已無位再容納罐頭，才作罷離開。

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雜貨店店主事後翻查閉路電視將事件揭發，直指對方十分狼死，「佢偷我二十罐午餐肉」、「趁我店員係度收錢，一分鐘唔夠，裝左一袋罐頭走」，又懷疑對方是慣犯「我估佢唔係第一次去我鋪頭，因為佢好清楚我哋早上唔係咁多人返工」。

店主又表示無意寬恕對方，因此決定報警捉人，「呢個人真係唔好被我喺元朗撞到，其實一年之內我都捉到唔少來我舖頭偷嘢嘅人，有啲真係喺條街被我見到，之前都係返來畀錢、講對唔住我就算，但呢個人我一定唔會就咁算，要佢為自己行為負上責任」。

事件曝光後，不少網民均留言為店主大抱不平，並支持報警處理，「影得咁清楚，報警啦！」、「報警啦，做個好市民！」，有人亦大罵男子十分貪心「專偷白豬仔，最好食嘅午餐肉」、「佢又真係狼得緊要」。

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責任編輯：羅嘉欣