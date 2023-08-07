【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆

▲ 真係醒目女呀！

現代港媽又要返工又要照顧小朋友，雖然可能有工人姐姐或四大長老幫手，但天有不測之風雲，有時可能家人有要事，就未能接仔女放學！最近有港媽就在網上發帖，在返工期間接到家人電話，表示有急事未能接她的女兒放學，貼心的老闆聽到港媽的電話後，遂叫對方帶女兒返工，豈料結局令老闆瞬間融化，叫港媽：

下次記得再帶個女返嚟呀，佢好可愛又乖，唔使特登請假呀！

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港媽在Facebook專頁奴工處以「小朋友嘅神奇魔法，我個女融化咗老細」為題發帖，指某日接到家人電話，稱有急事所以無法接送女兒放學，港媽只好臨時向老闆請假，但有些工作需要找其他同事幫忙處理。老闆不經意聽到港媽電話後，稱「你一陣出去接個女返嚟，我會安排個位佢睇卡通片，你唔（使）請假喎！」「我哋呢度咁多人，你見客咪搵第二個同事陪你女」。港媽沒有其他辦法下，只好將女兒接回公司，便離開去見客戶。

事後回到公司，老闆稱「搵咗秘書買蛋糕大家食，你女食唔食得蛋糕呀？」，港媽稱簡直覺得係我女融化咗老闆，便詢問同事發生什麼事，對方指老闆詢問她女兒「我後生啲，定新嚟個Trainee（實習生）後生啲？」，獲回覆「老細你後生啲」。老闆自覺小朋友說話最真，便高興地請眾人吃下午茶。同事還不禁稱讚「最叻係你…個女呀！」

網友看到帖文後表示，大讚「醒目女」、「比較想知如果個女答錯左會點」、「老細本身人品都唔錯」、「又話細路唔講大話既」、「同事帶個女返公司，佢個女拖住老細隻手排排坐 一齊上zoom」

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責任編輯︰王明芳