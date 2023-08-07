【網絡熱話】客人1原因拿30萬硬幣買新車　車行總動員數錢：這算是小兒科

▲ 客人拿30萬硬幣買新車，令車行總動員數錢。（網上相片）

現代人多把錢存進銀行，但是一間位於泰國的車行，近日遇到一名拿著30萬泰銖（約6.7萬港元）硬幣的客人前來買新車。如果客人先到銀行換錢，會被銀行收取服務費，而車行會免費提供服務，因而這已經不是第一次發生，更誇張的情況車行都遇到過。

一名相信是車行職員的用戶，在網絡平台TikTok分享一段影片，配文「當客人帶著30萬硬幣來買新車，#Toyota#提新車#紅牌新車#digitaltipsworkshop#烏汶府豐田卓越」。影片中可見有約10名職員正在桌前忙於細數硬幣，點算後分別放入白色膠袋中，地下有多個盛載着硬幣的膠袋。

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影片引起網民紛紛討論，不禁對該名客人提出疑問，「為什麼他會有這麼多硬幣」、「他是故意想玩弄職員嗎」、「為什麼不先去銀行換錢呢」，上載影片的職員回覆

去銀行兌換需要支付點算費用，但對於前來提車的客戶，我們是免費幫忙的。

職員更透露，這位客人已經算是「小兒科」， 因為他們之前有遇到過一名客人帶60萬泰銖（約13.5萬港元）的硬幣到車行買新車，是這次數目的兩倍。

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責任編輯︰王明芳