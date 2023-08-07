【日本核水】謝展寰：如日方排放核廢水入海　港府必須收緊管制日本水產

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

日媒引述多名政府消息人士透露，日本最快將於8月底排放福島核污水。環境及生態局局長謝展寰今日（7日）就事件發表網誌，強調一旦日本排放福島核廢水入海，港府必須要收緊管制來自日本的水產，以保障香港的食物安全和市民健康。

謝展寰表示，福島的核廢水含有大量不同的輻射物質，整個排海過程會跨越30年，若然處理過程出現問題而排放到海洋，必然會對生態環境和食物安全帶來嚴重損害。香港本地專家近日也在報章指出，輻射物質可以在海洋環境和生物中積累，30年是很長的時間，所以絕對不能輕視福島核廢水排海所帶來對海洋生態和食物安全的風險。

他指福島事件後過去12年，確實有幾次發現福島海灣捕獲的魚核輻射超標，但都只是輕微超標。這也是日本政府多年來對外解說福島事件已受控和在逐步改善中的其中一項理據。惟他指出，若然福島核輻射洩漏的控制是持續有效的話，情況理應會隨著時間愈來愈好。可是日本東京電力公司5月在日本福島海灣內捕捉的一條海魚，體內放射性原素「銫」的含量竟超標180倍，反映在某個環節或地方曾經出現了不尋常情況，惟日本政府至今都沒有給出一個整全的說法，只是反覆強調福島的魚不會作食用和出口，叫人不要擔心。

謝展寰表示，面對有可能出現的重大風險，作為負責任的政府，當然要作出相應的防範措施，保障香港的食物安全和市民健康。如果日本政府沒有核廢水排海計劃，香港也無需要採取相應行動。是否需要加強管制日本水產進口，完全是因應日本政府的單方面計劃和行動。

他強調，香港一直重視和日本保持良好關係，但不能放棄保障港人食物安全和市民健康，加強管制日本水產進口是受害人採取措施來保護自己的正常和底線做法，指「客觀的人都會見到誰是誰非」。

謝展寰續指，香港雖然是彈丸之地，卻是日本第二大食物出口的地方。很多市民擔心日本食品可能會不安全，不少日本餐廳經營者表示現時生意已經受到影響，一旦日本真的把核廢水排海，必然會帶來衝擊，業界估計會有不少日本餐廳結業。而日本不同漁業協會亦反對把福島核廢水排海，除會污染海洋和食物鏈外，亦擔心影響日本水產的形象和造成龐大損失，可見香港和日本兩地人民的利益其實是一致的。

謝展寰稱，把福島核廢水排海，危害海洋生態外，對香港和日本兩地人民都會造成莫大傷害，他相信日本政府也不願意見到這個情況出現。惟他強調，如果日本政府不改變單方面決定把福島核廢水排入大海，港府也別無選擇，唯有採取相應措施來保護香港的食物安全和市民健康。

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記者：黃穎津