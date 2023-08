【姜濤演唱會】《孤獨病》水晶西裝大有來頭　港設計師Robert Wun成功打入巴黎高訂裝周

▲ 姜濤演唱會上分別穿上不同品牌登場。

一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束,作為今個暑期MIRROR個別成員陸續開騷,姜濤演唱會都可以說是萬眾期待,在是次演唱會的服裝上都花了不少心思,除了有Yohji Yamamoto、Raf Simons、Chopard珠寶外,還有生於香港,及後移民英國,成功加入巴黎Haute Couture時裝周的Robert Wun。

名牌服飾時尚騷

時裝設計師Robert Wun為了呼應是次演唱會的主題「濤」,他以The Rain Coat為藍本,用上Swarovski水晶縫在西裝上,營造出雨水打灑在雨衣上的效果。當姜濤演唱出《孤獨病》及《追》時,就以此水晶西裝為叫人眼前一亮。

此外,一直在舞台上經常穿上Yohji Yamamoto oversized 西裝的姜濤,今次亦找來日本時裝大師的一件秋冬新貨showpiece上台,至於encore部分,一身紅色的造型來自Raf Simons的oversized denim shirt。

高級珠寶大檢閱

珠寶方面,如果說Anson Lo和Edan是Bvlgari指定合作夥伴,那麼姜濤亦不遜色,這一次他得到Chpoard的眷顧,在演唱會上戴上品牌的高級珠寶L'Heure du Diamant和Ice Cube系列,令整個演唱會生色不少。

記者:何偉雄