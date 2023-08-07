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【姜濤演唱會】《孤獨病》水晶西裝大有來頭　港設計師Robert Wun成功打入巴黎高訂裝周

休閒消費 13:21 2023/08/07

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姜濤演唱會上分別穿上不同品牌登場。

一連4晚的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》圓滿結束，作為今個暑期MIRROR個別成員陸續開騷，姜濤演唱會都可以說是萬眾期待，在是次演唱會的服裝上都花了不少心思，除了有Yohji Yamamoto、Raf Simons、Chopard珠寶外，還有生於香港，及後移民英國，成功加入巴黎Haute Couture時裝周的Robert Wun。

名牌服飾時尚騷

時裝設計師Robert Wun為了呼應是次演唱會的主題「濤」，他以The Rain Coat為藍本，用上Swarovski水晶縫在西裝上，營造出雨水打灑在雨衣上的效果。當姜濤演唱出《孤獨病》及《追》時，就以此水晶西裝為叫人眼前一亮。

此外，一直在舞台上經常穿上Yohji Yamamoto oversized 西裝的姜濤，今次亦找來日本時裝大師的一件秋冬新貨showpiece上台，至於encore部分，一身紅色的造型來自Raf Simons的oversized denim shirt。

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高級珠寶大檢閱

珠寶方面，如果說Anson Lo和Edan是Bvlgari指定合作夥伴，那麼姜濤亦不遜色，這一次他得到Chpoard的眷顧，在演唱會上戴上品牌的高級珠寶L'Heure du Diamant和Ice Cube系列，令整個演唱會生色不少。

是出自首位打進巴黎高級訂製時裝週的本地設計師Robert Wun ！為呼應演唱會主題「濤」，用多樣化的水寓意變化多端的音樂與舞蹈，Robert 這次以「The Rain Coat」為藍本為姜濤設計服裝，重新演繹水的其中一種形態 — 雨，利用Swarovski水晶詮釋雨水打落身上後流動的形態，姜濤演唱《孤獨病》及《追》時，正正穿上Robert設計的水晶西裝外套。

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記者：何偉雄

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