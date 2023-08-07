【日本核水】排出核污水後果嚴重？　港府逐點反駁外界質疑

▲ （林宇翔攝）

據日本傳媒消息，日本政府計劃最快本月底向大海排放福島核污水。在本港，環境及生態局局長謝展寰發表網誌，預料屆時必須收緊管制日本水產，並逐點回應外界質疑。

日方稱核廢水經多次處理，可除去絕大部分輻射物質？

謝展寰指出，日方一直用「處理水」一詞，取代「核廢水」。福島的核廢水，是曾經直接接觸核反應芯的廢水，含有大量輻射物質。整個排海過程會跨越30年，若然處理過程出現問題而排放到海洋，必然會對生態環境和食物安全帶來嚴重損害。

他形容，這個把大量核廢水排海的計劃是前所未有，港府有理由擔心日本政府如何保證，這個為時30年的核廢水排海計劃不會出亂子，以及如何保證輻射物質在海洋環境的積累不會造成問題。特區政府採取措施來保護自己的食物安全和市民健康，絕對是理所當然。

只要福島核廢水經處理後達標，就算有風險，港府也應該接受，不必防範？

把一些別人不願意接受的風險，強加甚至是轉嫁於別人，概念就完全不同。

不管風險是高是低，強加或轉嫁非自願性風險都是不應該和不道德。把發生意外後的核廢水排海，把垃圾掃在鄰居的門口，以及為自己的益處或方便，作出可以讓別人不便甚至傷害的行為，性質上雷同。

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日方稱不能除去的氚，也會經過稀釋，使濃度降低，使排放海裡也不影響生態？

謝展寰指出，日方決定把核廢水排海之後，才進行單方面解說，解說亦把一個涉及多種風險元素的極大問題，嘗試描繪為單一一種輻射物氚的問題，已是以偏概全，而就這單一問題，也未能讓人安心的做法，更令人難以信服。

日本單方面決定把核廢水倒進大海，帶來嚴重的食物和核輻射污染風險。主動方是排核廢水的日方，香港是被動方。加強管制日本水產進口是受害人採取措施來保護自己的正常和底線做法，客觀的人都會見到誰是誰非。

日本排放核污水，對香港有多大影響？

香港卻是日本第二大食物出口的地方。在這個城市，很多人喜歡日本食品，四處都開設有日本餐廳，從事和日本食品相關行業的人數亦眾多。

謝展寰相信，很多市民擔心日本食品可能會不安全，不少日本餐廳經營者表示現時生意已經受到影響，一旦日本真的把核廢水排海，必然會帶來衝擊，業界估計會有不少日本餐廳結業。

他警告，把福島核廢水排海，危害海洋生態外，對香港和日本兩地人民都會造成莫大傷害。

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責任編輯：吳卓峰