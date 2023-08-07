  • 29°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 12:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Barbie芭比】全球票房衝破10億美元　戲內一字馬芭比官網預訂售50美元【內附連結】

休閒消費 12:27 2023/08/07

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《芭比Barbie》全球大賣，Mattel點會放過掘金機會呢？即推出戲入面勁搶嘅怪異芭比（Weird Barbie），不過講到明要2024年5月31日前先會收到貨。（圖片:電影公司、mattel.com）

由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演電影《Barbie芭比》勢如破竹，全球總票房錄得突破10.3億美元（約80億港元），更係自2020年以來，第６部電影達到10億美元以上的電影，而導演更Greta Gerwig更憑此片成為首位10億美元票房的女導演，實在可喜可賀！

眼見叫好叫座，作為芭比的「幕後玩家」Mattel梗係乘勢出擊，將戲入面最搶戲的Weird Barbie（怪異芭比）推出made to order版，係8月18日前係官網預訂。

呢個怪異芭比100%還原戲入面角色，粉紅色泡泡裙、塊面勁花嘅化妝、綠色蛇皮長靴，而鍾意做一字馬嘅佢唔可企定定（stand alone，官方貼心地送埋個支架），盛惠50美元（折合約390港元），不過值得一提要到下年5月先陸續收到貨，大家訂時要有心理準備，熱情減卻了唔好掉喺一邊唔理呀～

點擊圖片放大
+5
+4

不過講到戲入面招牌動作「一字馬」，似乎公仔明顯輸晒比真人嘅Kate McKinnon喎！不過查實拍攝時，劇組都有幫Kate McKinnon出「腳」術，搵幕後工作人員預先整定一個可塞得一隻腳入去嘅大窿，然後放上假腳，咁就可以完美做到180度的一字馬！

記者：黃鑑江

相關文章

【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
13:49 2023/08/04
【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
【時尚速報】Levi's首度聯乘宮崎駿《幽靈公主》　ERROR肥仔+保錡加持印花牛王入門價$299
18:09 2023/08/02
【時尚速報】Levi's首度聯乘宮崎駿《幽靈公主》　ERROR肥仔+保錡加持印花牛王入門價$299
【澳門好去處】BE@RBRICK+塗鴉先生首展　8個打卡位率先睇
10:55 2023/08/02
【澳門好去處】BE@RBRICK+塗鴉先生首展　8個打卡位率先睇

你可能感興趣

【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
13:49 2023/08/04
【Rolex】勞力士帶頭掀賽車錶熱潮　芭比阿Ken粉紅撈狂曬Kenergy
【時尚速報】Levi's首度聯乘宮崎駿《幽靈公主》　ERROR肥仔+保錡加持印花牛王入門價$299
18:09 2023/08/02
【時尚速報】Levi's首度聯乘宮崎駿《幽靈公主》　ERROR肥仔+保錡加持印花牛王入門價$299
【澳門好去處】BE@RBRICK+塗鴉先生首展　8個打卡位率先睇
10:55 2023/08/02
【澳門好去處】BE@RBRICK+塗鴉先生首展　8個打卡位率先睇
電影 時裝服飾種類 網絡熱話 演員 時裝服飾

最高瀏覽

【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
18:06 2023/08/06
【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕
21:00 2023/08/06
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕
【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】
15:32 2023/08/04
【癌症殺手】女子不煙不酒忽視1個明顯徵狀　體檢驚揭患上末期卵巢癌【附卵巢癌症狀】