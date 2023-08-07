【Barbie芭比】全球票房衝破10億美元　戲內一字馬芭比官網預訂售50美元【內附連結】

▲ 《芭比Barbie》全球大賣，Mattel點會放過掘金機會呢？即推出戲入面勁搶嘅怪異芭比（Weird Barbie），不過講到明要2024年5月31日前先會收到貨。（圖片:電影公司、mattel.com）

由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演電影《Barbie芭比》勢如破竹，全球總票房錄得突破10.3億美元（約80億港元），更係自2020年以來，第６部電影達到10億美元以上的電影，而導演更Greta Gerwig更憑此片成為首位10億美元票房的女導演，實在可喜可賀！

眼見叫好叫座，作為芭比的「幕後玩家」Mattel梗係乘勢出擊，將戲入面最搶戲的Weird Barbie（怪異芭比）推出made to order版，係8月18日前係官網預訂。

呢個怪異芭比100%還原戲入面角色，粉紅色泡泡裙、塊面勁花嘅化妝、綠色蛇皮長靴，而鍾意做一字馬嘅佢唔可企定定（stand alone，官方貼心地送埋個支架），盛惠50美元（折合約390港元），不過值得一提要到下年5月先陸續收到貨，大家訂時要有心理準備，熱情減卻了唔好掉喺一邊唔理呀～

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不過講到戲入面招牌動作「一字馬」，似乎公仔明顯輸晒比真人嘅Kate McKinnon喎！不過查實拍攝時，劇組都有幫Kate McKinnon出「腳」術，搵幕後工作人員預先整定一個可塞得一隻腳入去嘅大窿，然後放上假腳，咁就可以完美做到180度的一字馬！

記者：黃鑑江