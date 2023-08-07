【鍾培生拳賽】未上擂台先開戰打到枱都飛起　霍哥周永恒互寸對方火藥味濃【有片】

▲ 霍哥與周永恒於記者會上率先「開打」。

鍾培生日前公布​​籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，拳賽更邀霍哥與周永恒兩個話題人物上台對決。大會在今日（8月7日）於灣仔舉行記者會，主辦人鍾培生及拳手霍哥與周永恒齊出席活動。

霍哥與周永恒於記者會上不但互寸對方，並已經搶先「開打」，更打到身旁的桌子亦飛起，火藥味濃。

【鍾培生拳賽】霍哥周永恒擂台對決 公開招募全港素人上台激戰90秒

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火藥味濃

於記者會上，霍哥與周永恒互寸對方。霍哥說自己88公斤，要減磅至70公斤才可與周永恆對打，並說：「所以希望周先生真係可以真真正正俾心機練到，唔好好似上次Steven（張致恒）上台求其俾人打一鑊，頭兩Round搞掂咗就算，鍾生話流血呀嘛，流啦！」

而周永恆稱：「你要減30磅，我要加5磅，以往我經常有唔合法嘅情緒發洩，今次多謝鍾生畀呢個機會我合法去發洩，霍仔小心啲，我好鍾意打交，流血小心啲。」霍哥即諷刺對方：「我有睇新聞啊，你唔係打男人㗎嘛，你打女人吖嘛。」

而且二人更在會上打起來，當時他們起身互望合照，雙方言語而有衝突，然後周永恒突然先推霍哥，霍哥緊接還擊。

鍾培生一度把二人分開，可是雙方繼續互罵，突然周永恒摑霍哥，於是霍哥還摑對方，於是再度混亂，周永恒更起腳踢霍哥下體，二人之後更打到落場，身旁的桌子亦飛起，鍾培生在二人之間調停才令衝突告一段落。

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霍哥與周永恆對決

拳賽預計於今年11月舉行，除了有藝人霍哥對決周永恆，亦舉行香港首個與拳手分享線上盈利擂台，公開招募全港素人上台激戰90秒，將拳擊運動在本地推上另一個台階。

鍾培生表示賽制為90秒一Round，「希望降低門檻，就算不是Train了很久的人亦能參加，會將30%線上營利和海選中8至12組最高實力及觀賞性的選手分成。」

他續指：「過往很多拳手都需要交報名費且沒有獎金，今次則完全不需要繳交報名費，亦會給予獎金。」

記者：陳曉柔

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