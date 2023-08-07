【星二代】羅敏莊一家三口移泰後返港　10歲陳禛讀泰國哈羅近況曝光

▲ 羅敏莊陳國邦一家三口移泰後返港，並北上消費被網民野生捕獲。

羅敏莊（Mimi）與陳國邦去年8月帶同現年10歲女兒陳禛移居泰國，安排入讀泰國哈羅國際學校（Harrow International School Bangkok, Thailand），即將升讀Year 6。近日一家三口返港歡度暑假，並北上廣州玩樂，被網民野生捕獲。網民大讚開始步入青春期的陳禛愈大愈靚，長得亭亭玉立。

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羅敏莊在泰國全職湊女，有工作才回香港，陳國邦則為工作做「空中飛人」兩邊走。最近一家三口返港工作兼陪女兒放暑假，近日北上廣州吃飯被網民捕獲，十分友善地與網民合照，獲網民大讀兩夫妻保養得很好，「真人比上鏡好睇10倍！超級溫柔！人超nice！」

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大批網民又留言讚陳禛愈大愈靚，「他女兒好漂亮，皮膚白白的，五官又秀氣」、「已經甘（咁）大個女啦，亭亭玉立」、「小陳禛好大了！以前看電影《梅艷芳》的時候她還是小小一個呢」。從相片可見，額頭高的陳禛脫去稚氣開始變成少女，似足媽媽羅敏莊。

近日Mimi也罕有更新社交平台，上載與好友黎瑞恩合作開直播唱歌的影片，同場還有區永權和劉威煌，歌癮大發的她一臉滿足，又可賺取女兒的學費。

▲ 陳禛入讀泰國哈羅國際學校。（受訪者提供相片）

哈羅泰國VS香港學費比併

現時女兒陳禛就讀位於泰國曼谷的哈羅國際學校，即將升讀Year 6，據學校網頁，Year 6的學費高達86.5萬泰銖（約19.4萬港元）；在香港哈羅讀同一級別，學費需要21.2萬港元。加上在泰國的生活費較低廉，整體開支比在港升學少。

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Mimi曾接受TOPick訪問大談女兒在泰國哈羅的生活，她透露女兒入讀哈羅後，一星期左右已適應新環境，而且很喜歡學校，除了有很多玩樂設施，每個星期還有很多不同活動，包括游水及參加合唱團，唯一不習慣是學校面積很大，初來報到很怕自己迷路。

在香港同樣讀國際學校的陳禛，從小英語流利，所以對於全英授課沒問題，而最大分別是在泰國哈羅要讀泰文，並需學習泰國傳統習俗，但不用考試也沒有評分，學習非常輕鬆。雖然在泰國讀書，但學校也有普通話學，只是寫簡體字，陳禛在港讀國際學校則是寫繁體。

泰國哈羅注重學生的語言能力，Year 6會為學生提供日文及法文課程，踏入青春期的陳禛開始迷上日本偶像，對於有得學日文感到相當興奮。至於升學方面，Mimi形容自己為「是但媽媽」，沒有要求她一定要讀到什麼大學，但她知道學校的大學入學率都高，由於學校行英制，當中很多人去英國升學，亦有些人留在泰國升學。

▲ Mimi稱待女兒長大後，她便會回港四圍走。（受訪者提供相片）

移居泰國主要貪方便

不過，女兒近一年卻不想太黐爸爸。陳國邦與Mimi早前接受港台《舊日的足跡》訪問時笑言，女兒見到他已不再表現得欣喜若狂，因為嫌他煩、道理多又「黐身」。阿邦則對女兒說：「你不喜歡爸爸無所謂，爸爸好鍾意妳，哈哈！」Mimi解釋可能女兒進入尷尬期，有少許反叛和喜歡獨處。

兩夫妻解釋移居泰國的原因，主要是貪方便，「由香港的家到泰國的家只需6小時。」由於阿邦經常返港工作，Mimi直言不感到孤單，自己一向獨立：「我在這邊有囡囡陪，他在香港有工人姐姐陪。」她強調自己沒有離開過香港，也很掛念香港的親人和美食，只是現在全職照顧女兒。待女兒長大後，她便會回港四圍走。

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責任編輯︰林綺玲