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【失禮行為】疑似港人遊日超市拆盒揀水蜜桃　當地人呢個反應網民狂轟：影衰晒

食用安全 12:53 2023/08/07

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疑似港人遊日超市拆盒揀水蜜桃。

日本水果一向備受追捧，不少港人旅遊時都會瘋狂掃貨。不過，最近有網民遊日時，目睹3名疑似香港人在超市選購水蜜桃期間，逐盒「又拆又摸」、「反轉埋嚟睇」，直言行為「離晒譜」。

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該名網民於上周四（3日）在Facebook群組「九州福岡地道情報站」發文，指在博多站友都八喜4樓超市LOPIA（ロピア），遇到3名操流利廣東話的遊客，包括2名女性，1名男性，他們擅自打開數盒水蜜桃的包裝，「又拆又摸反轉埋嚟睇」，令旁邊的日本人目定口呆，「企定定，好匪疑所思咁呆咗白眼你哋」。

（Facebook群組「九州福岡地道情報站」圖片）

樓主表示自己看不過眼，出言批評：「離晒譜，拆人個盒」，但不知對方是假裝聽不到，還是真的沒有聽見，繼續拆盒揀水蜜桃，令樓主不禁在帖文中怒批：

唔該教下你阿媽/朋友啦香港人...唔好話日本，香港正常都唔會拆盒啦！

帖文引起熱議，不少網民都直呼3人的行為「好失禮」、「影衰香港人」、「同行嘅人真係好應該提提佢」、「唔爛都比佢地摸到爛」。

點擊下圖看更多網民留言：

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揀靚桃秘訣

果欄「欄之選」負責人陳先生曾受訪表示，不少消費者喜歡拿起水蜜桃「檢查」，但空氣會影響水蜜桃的質量，不斷用手觸摸水蜜桃亦很大機會弄破果皮，令其保護層受損，容易「撞瘀」，故最好由店員戴上手套代為揀選。

要揀靚水蜜桃，可觀察水蜜桃外表，留意以下幾點：

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水蜜桃保存貼士

想延長水蜜桃保存期，果欄「欄之選」負責人陳先生建議如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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