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【刀斬胞兄】抑鬱漢攜菜刀登門斬72歲胞兄　64歲退休漢認傷人判1年醫院令

社會 12:11 2023/08/07

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涉案退休漢早前於高等法院承認有意圖而傷人罪，被判1年醫院令。（資料圖片）

64歲退休漢於2022年4月突然攜刀登門到訪胞兄住所，以菜刀斬向胞兄頭、頸及前臂，胞兄大叫「你做咩斬我」，最終由鄰居到單位協助制服退休漢。涉案退休漢早前於高等法院承認有意圖而傷人罪，今（7日）被判1年醫院令。法官判刑時引述精神科報告指，被告案發時有偏執性妄想，因懷疑胞兄與自己的妻子、女兒有染而施襲。

被吉陳宗顯(現年64歲)，早前承認1項有意圖而傷人罪，控罪指他於2022年4月15日，在天水圍天頌苑一單位非法傷害陳秋瑞(譯音)，致其身體嚴重受傷害。

法官判刑時引述精神科報告指，被告案發時有偏執性妄想，因懷疑胞兄與自己的妻子、女兒有染而施襲。法官指，幸好案發時事主的妻子在場，鄰居亦協助制服被告，以避免被告對事主造成更嚴重傷害。

法官又指，兩位精神科醫生亦指出，被告對胞兄的偏執性妄想似乎仍持續地增加，建議被告到精神科中心住院治療。法官遂遵從精神科報告建議，判處被告1年醫院令。

法官判刑後向被告家人稱，相信被告家人已得悉被告的精神健康問題，法庭亦已判處被告1年醫院令，但被告1年後或仍繼續留院，希望被告家人可以明白及支持被告。

案情指，被告案發時與當時72歲胞兄沒有仇怨。當日早上，被告突然到訪胞兄住所，甫進入單位即從袋取出30厘米長菜刀，揚言「我要斬死你」，被告隨即以菜刀斬向胞兄頸及前額，胞兄以手擋隔時被斬傷前臂，並大叫「你做咩斬我」。

兄嫂隨即從被告搶奪菜刀，並大呼求救，驚動鄰居到單位協助，最終合力制服被告，並報警求助。被告被警誡後，只不斷點頭及未能說話，情緒激動，其後轉介至小欖精神治療中心。精神科醫生指被告案發時患有嚴重抑鬱，以及思覺失調。

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記者：梁錦麟

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