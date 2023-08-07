【頭痛問題】30歲男子一周4次頭痛　醫生揭身體一指數飆升肇禍

▲ 30歲男子一星期4次頭痛，醫生揭身體一指數飆升肇禍。

頭痛發作過於頻密，可能是高血脂肇禍！ 台灣一名30歲男子自中學開始，便一直受頭痛困擾，而隨著年紀增長，頭痛發作更愈見頻密，每周大概有3、4天症狀都在發作，不得不到醫院求醫。醫生為他身體檢查，發現他腦內結構正常，惟有血脂過高的問題，於是便讓他減重及服用降血脂藥物，竟令他的頭痛狀況大有改善。

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外科醫生陳榮堅於Facebook表示，30歲男病患，求醫時其BMI值已達40，屬於病態性肥胖，經檢查後發現，他的血壓跟血糖雖然正常，但三酸甘油酯卻高達 1,200（三酸甘油酯標準值是 150 以下）。而從病患交談間，陳榮堅亦得悉對方中學開始便發胖且有偏頭痛，而隨著年紀增長，工作壓力變大，頭痛的頻率也變高，一個星期大概有三、四天都頭痛發作。

陳榮堅指因為男子目前只有血脂高的問題，於是便先處方降血脂藥物予對方，短短一周，男子體內的三酸甘油酯便已經從 1200 降到3、400左右，而且頭痛情況亦有改善。男病患後來更進行了減重代謝手術，手術後除了成功減重，其頭痛問題更是迎刃而解。

至於為何高血脂會引起疼痛？陳榮堅表示，若當血脂升高，會使血管內壁發炎反應， 所以有些頭痛、脖子痛、肩膀痛，其實都是高血脂導致，一旦高血脂久了就會造成血管硬化、血管破裂等問題，嚴重可致心肌梗塞、中風，甚至猝死。陳榮堅又提到，瘦的人，三酸甘油酯數值亦曾被測出 7、800，且當數值飆到500以上，就有脖子痛、肩膀痛等症狀。患者後經用藥，三酸甘油酯降到2、300，症狀也改善很多，而該患者的高血脂與其家族遺傳有關。

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責任編輯：羅嘉欣