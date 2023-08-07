【愛妻號】別笑產後的媽媽肥胖　何基佑：不要用女明星的標準去衡量一般人

產後媽媽忙於照顧仔女，又要急救身材，未能成功修身害怕被丈夫嫌疑。超級奶爸何基佑出名是愛妻號，他就發文為產後媽媽發聲，他以「別笑產後的媽媽胖」為題，坦言「千萬不要用女明星的標準去衡量一般人」。

全文如下：

記得在清義哥還未出世時的某一天，老婆忽然問我:「如果將來清義出世後，我修身失敗...你會不會嫌棄我？」這條問題基本上只有一個標準答案，但我怎會滿足於標準，我決定提升多一個層次。我想了一想，然後回答：「那豈不是有更多的範圍讓我去愛嘛？想起都興奮！」這樣就成功地避過一劫。

孕婦的心情既興奮又徬徨，興奮是因為新生命即將誕生，徬徨是因為她的世界將會有180度轉變。

以下是10條孕媽媽都會面對的問題：

01）我會不會是一位好媽媽？

02）產後修不了身怎麼辦？

03）我能處理親戚好友的育兒「溫馨提示」嗎？

04）身體內熱，行動不便，腰酸背痛，乳房腫痛等生理狀況。

05）如何適應產後生活？

06）如何逐步回復上班生活？

07）我夠母乳嗎？

08）隱藏多年的陰影或舊傷口偶爾會浮現。

09）寶寶會健康成長嗎？

10）丈夫會愛我一生一世嗎？

這些問題很快會變成憂慮，但這些憂慮卻不容易與人分享。因為很多人媽媽的心態就是：

個個都係咁生㗎啦，自己又會特別多問題嘅?

說真的，可以笑的話不會哭，可以瘦的話不發福。懷孕中的媽媽增磅是必然的事，問題是在於增多少，很多孕婦高峰期可以增上70-80磅！產後的媽媽要復原，要照顧寶寶，要處理心態和情緒轉變，站在鏡子前更要面對走樣的身段，難免會有無力感。若果在這個時候，即使是一句戲言：「點解你生完都無乜瘦過窩。」，「乜你減來減去都減唔到架，你睇吓邊個邊個生完幾瘦呀...」，都會令她們覺得很難過。試想想，要不是荷爾蒙變化，要不是懷孕，要不是身體起了變化，要不是照顧孩子，要不是產後忙於返回工作崗位賺錢養家，誰會想繼續變胖？

「不要用女明星的標準去衡量一般人」

千萬不要用女明星的標準去衡量一般人，女明星就是要做到「我要一離開養和，啲記者影到我係超級瘦。」。我想，有些女士產後未能回復身段不是因為懶惰，或沒有節制，而是因為她們覺得有更多比自己身形和容貌更重要的事情需要兼顧。變瘦永遠都是她們的夢想，但這個夢想只會埋藏在心底。

在此亦提醒孕媽媽們，懷孕時的確會多攝取一些卡路里，但千萬不要過量（因為你實質需要的遠比你想像中的低）。即使是餵哺母乳，亦千萬不要放肆攝取過多不必要的卡路里啊！

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文章已獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權