【同性戀】同志拖手拍拖遭阿伯街頭大聲侮辱 港男不忿：咁失禮咩？

▲ 屯門一對男性戀人日前在街頭拖手拍拖，遇上一對5、60歲的公公婆婆，長輩向他們投以注目禮後，阿伯更出言大聲侮辱。

真愛不分性別！屯門一對男性戀人日前在街頭拖手拍拖，遇上一對5、60歲的公公婆婆，長輩向他們投以注目禮後，阿伯即出言大聲侮辱，「哇，兩個𡃁仔拖住手咁核突嘅」，受辱的同志上網發文，不忿受歧視，「以家我哋拍拖，好失禮你咩！」

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該名屯門男同志，昨日(6日)在Facebook群組「真.屯門友」，以「唔係搏同情唔係搏出位」為題發帖，他藉平台分享自身經歷，表示於周六(5日)晚11時左右，他的男朋友接他收工後，兩人拖手沿友愛河邊行返屋企時，遇上一對大約5、60歲的公公婆婆，更對著他們大聲說：「哇，兩個𡃁仔拖住手咁核突嘅！」。

男朋友著他行快步不要理會兩老，他亦不想多事，豈料阿伯愈講愈大聲，港男終於忍唔住反擊，

我就好燥咁講咗句『你咁大個人管我哋做咩，依家我哋拍拖好失禮你咩，你又唔係我邊個！』

阿伯聞言，也不是省油的燈，就怒罵他們，「就係因為個世界有你哋呢啲咁嘅人，所以搞到個香港咁樣」，病病地的男朋友也被辣㷫想出聲，

阿伯就行埋嚟想陏手…我即時拉住男朋友即刻走。

港男無奈表示只想知道，「其實男同男拍拖真係咁失禮咩？」，他透露他和男朋友好恩愛，亦都是好好的好朋友，唔明白點解還有人歧視同性戀，用奇異目光去看這個圈子。

貼文一出，即掀起熱議，大批屯門友撐港男，「老一輩接受唔到，點講都冇用，由佢講唔洗理」、「上一輩嘅人係好難擺脫到佢個框框」、「無問題，唔失禮，唔使理啲廢老」、「係咁㗎啲老嘢，思想守舊吖嘛！理鬼得佢哋啦！一男一女拍拖都唔見得一定有好下場，反正開心就好」、「唔好理人點睇。點講。自己開心最重要，人係互相尊重，對於唔尊重你嘅，你都唔需要尊重，Support」、「唔好唔開心，亦唔需要理世俗眼光，人生短短幾十年，最緊要自己開心就得㗎喇！」

樓主回覆屯門友，表示當晚只係行過，阿伯同婆婆眼碌碌望住他們就講，仲有 4、5個人望住，無人出聲，「我企到衡一衡，佢仲衝埋嚟揼我…唔知做乜鬼，即時比人扯走咗，真係好痴線！」他更指唔明有啲咩問題？最擔心年紀比他輕的男朋友，「我係怕佢唔開心，怕另一半佢對呢個世界失望、有陰影，我都慣咗啲人點睇都唔關我事……」樓主更強調，「啲人講完會記心，記到自己唔舒服，但又改變唔到個性取向，唔通夾硬愛…冇幸福的！」

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責任編輯︰王明芳