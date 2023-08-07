【東張西望】上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼　母女不適苦忍3年容貌大變

▲ 上水公屋不明氣味不定時入侵灼眼，母女不適苦忍3年容貌大變。

家中無故出現不明氣味，搞得有家歸不得。TVB節目《東張西望》4日報道，一對居住於上水天平邨的母女家中經常無故出現不明氣味，引致頭暈、眼澀，情況持續3年，更疑因此令其容貌大變。

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家中不定時出現離奇氣味

林女士與86歲的母親居住在上水天平邨的自置公屋單位30年，從3年前開始家中突然被不明的離奇氣體不定時侵襲。林女士指，該股氣味通常會從門口、露台窗口及厨房抽氣扇飄入，形容類似鐵鏽味，會灼眼引致刺痛，需用濕毛巾敷眼睛，更曾試過因此嘔吐。

當時林女士立即報警求助，消防員、救護員和警察先後抵達現場，警察用儀器檢查氣體，說沒有毒，隨後救護員幫忙檢查身體，發現林女士體溫升至攝氏37.9度，而且血壓高、心跳率高，便將她送進醫院，「我嗰陣直程攤咗喺度」。

同樣，86歲的母親李婆婆亦因受到氣味的影響而百病纏身，她稱該氣味令她又頭痛又暈，很刺痛，「眼又睇到矇查查，好似白光咁」，還出現流鼻水、打噴嚏的情況，脖子也像被掐著，吞口水也吞不下，吸兩下幾乎窒息。

我點會畀佢搞到咁樣呢！冇得搵食，仲要成日睇醫生，同埋冇胃口。

林女士表示，最初以為該氣味是空氣清新劑，之後氣味卻越來越濃烈，還夾雜了其他氣味。她指出，該不明氣味會不定時入侵。她曾於上月23日晚上12點20分和早上9點15分分別拍片，指該股古怪氣味再次出現，「好似鐵鏽味，金屬鐵鏽味」，空氣淨化機的顔色也出現了變化。

由於怪味滲進家裡每個角落，林女士平時會用空氣淨化機和風扇吹走臭味，但因異味越來越嚴重，使得林女士母女避無可避。

我好想喺屋企煮飯，但每次煮飯都暈，暈完之後又煮番飯，所以好辛苦至有得食餐飯，一日3餐都係出街食，有家歸不得嘅感覺。

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問題持續3年未解決

然而問題持續了3年，至今卻仍未解決，原因是該氣味十分「離奇」，其他鄰居受訪時均表示從未聞到異味，疑似傳出異味的樓上住客亦未有回應，而記者採訪當日逗留近4小時也未聞到任何異味。林女士則表示。他人都認為是自己敏感、緊張、壓力太大。

我話唔係，我係一個正面嘅人，樓下座頭保安都知，一見到我以前係正正常常嘅，點解呢1、2年個眼又變成咁，個樣又變成咁，佢都見到我好無奈。

從林女士提供的照片中可見，近1、2年來面容變得憔悴，雙眼眼皮腫脹，對比相當之大。惟一位曾到訪過林女士家中的朋友受訪稱，曾在7月19日晚上約9點50分於林女士的房間聞到一股「噏味」，也很悶熱，當時由於窗戶都打開，令她雙眼也感到乾澀。「喺房逗留咗一陣好短時間，個頭重重、好墜咁樣，令到我好唔舒服，好似覺得呼吸好困難」。同時，大廈一名保安員亦同樣表示聞到類似異味，形容是「鹼液味」、「好臭」，林女士便稱「好似屎味」。

林女士多年來一直向不同政府部門投訴，及向管業處求助，但是都不得要領。今年2月15日，管業處主任、副經理、業主法團主席約見她和樓上戶主，樓上住戶稱自己也是同為受害者，主任亦指曾在家中某個地方聞到異味。

管業處回覆查詢時表示，曾多次到訪林女士單位，在樓上、樓下等公眾地方也沒發現她所指的氣味。有關政府部門亦曾到林女士單位用儀器測量氣味，以及調查樓上、樓下，但都沒有發現。不少人建議林女士搬遷，但林女士直言無能力，希望其他部門能提供協助，例如抽取空氣樣本，以了解異味來源，清楚是什麽原因影響到自己。

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責任編輯：羅嘉欣