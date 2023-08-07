【牆壁除霉】港女淘寶$29除霉噴霧　15分鐘成功KO牆身霉漬【附7款除霉劑評測+使用方法】

香港夏天天氣悶熱潮濕，容易導致家中牆身、天花板等處發霉。一名居於村屋地下的港女近日在社交平台上分享網購買來的除霉劑，大讚其效果驚人，只需15分鐘便將本身布滿深綠色霉漬的牆壁變得乾淨。

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該名港女上周三（8月2日）在Facebook群組「淘寶開心share」發文，表示自己前幾天「出走」去了一趟旅行，結果回家後發現家中門口剛髹油的牆壁發霉，牆身約三分之二的範圍布滿「一噠噠」深綠色點點。

事主見狀，遂上購物平台「淘寶」搜尋除霉法寶，參考用家評價之後以26.8元人民幣（約港幣29元）選購一款多人推薦的除霉噴霧。她形容噴霧有輕微的漂白水味，往霉點噴灑後靜待10至15分鐘，無需擦拭便能見到成果：

由深綠色變左淡淡點，呢隻除霉噴霧效果120%，真係好work。

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日本權威無廣告評測雜誌《LDK》就曾比較市面7款熱門的除霉劑，發現有3款除霉劑奪A級表現最佳。LDK指，要去除霉菌，需要用鹼性氯化物清潔劑。比較的7款除霉劑，以「方便度」、「泡沫流動」、「清潔力」為3項評分標準。

評測結果顯示，7款除霉劑中，有3款都奪得A級表現，其中2款屬於「花王」。而奪冠產品，則是本港亦有售的「花王萬潔靈廚房漂潔泡沫噴裝」。

點擊看7款除霉噴霧評測結果：

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LDK亦有分享使用除霉劑的正確方法：

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責任編輯：羅嘉欣