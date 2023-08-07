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【流感肆虐】今年累計4宗兒童流感死亡個案　關日華籲接種疫苗

社會 12:58 2023/08/07

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香港大學兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華。（資料圖片）

衞生防護中心最快於本月中宣布本港進入流感高峰期，香港大學兒童及青少年科榮譽臨床副教授關日華今日（7日）在電台節目表示，目前已有4名未接種疫苗的兒童因流感去世，呼籲家長在暑假馬上帶同子女接種疫苗。

關日華指，目前入院的兒童流感患者均未有接種流感疫苗，而兒童患者入院數字卻持續增加，累計已有4宗未接種疫苗的死亡個案。

本港今年3月亦是流感高峰期。關日華稱，今波流感與3月所爆發的不同，當時病毒主要以甲型（H1）流感為主，而今波個案則以甲型（H3）流感為主。他強調，兒童屬高風險群組，感染後會較容易引發肺炎等重症，增加死亡風險。

關日華建議，現時私家診所仍有疫苗供應，有效期為8個月，家長可先在暑假帶同子女接種疫苗，至10月再注射下年度的流感疫苗。如發現子女出現上呼吸道病徵，如高燒持續不退，便要盡快求醫。

被問及流感高峰期何時「到頂」，關日華則表示難以預計，但相信感染數字會在兩星期內上升。

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記者：黃穎津

 

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