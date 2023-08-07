  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 18:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本核水】福島排放核廢水還可食魚生？ 莫樹錦：核廢水倒入大海是人類禍害

食用安全 16:52 2023/08/07

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

莫樹錦認為，日本把福島核電廠核廢水倒入大海是人類禍害。

「還可去日本嗎？」「還可食魚生壽司嗎？」

這兩個是近日飯局中的熱門話題，大家對日本又愛又恨，極喜歡到日本旅遊大快朵頤的同時，亦極害怕福島核廢水排放危機，醫生絕對說不上是核專家，但也樂於在飯局中分享個人意見。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】90後運動公關夫婦另類育兒法　帶著女兒去開工當親子活動效果意想不到

敵人包括已知和未知。已知的，當然是核廢水中包括碘-131、銫-134和銫-137，更清楚知道碘-131的致癌力度極高。從五十年代美國內華達州核試爆和前蘇聯切爾諾貝爾核事故後，經數10年的跟進，附近15歲以下兒童患甲狀腺癌風險按接觸輻射分量而倍增（見註）；也知道這三類輻射物質半衰期（Half-life）長達數十年，換句話說，就是它們的殺傷力長久不衰、天荒地老。

未知的敵人更恐怖，就是核廢水下海後的動向。理論是下海後被稀釋隨水流漂到遠洋，但這是史無前例的劣舉，沒有任何科學證明或反證，專家不專家都是在猜測估計，會否因為核廢水密度（Density）較海水高而沉澱於海床，以致大量輻射積聚海底。若微生物長期吸取輻射物質後，再被小魚吞食，然後又被更大的魚吞食，會否在食物鏈上慢慢上移，最終又跑進人類體內。

第二恐怖的未知，是量與時間跟患癌風險的真正關係。海上散播大量核廢料是史上第一次，要探究其禍害便要在十數年到數十年後，才有較準確數據。這將會是世上最大型海上輻射散播對人類影響的研究，可惜相信參加者無一自願。

日本為求自保，把福島核電廠核廢水倒入大海是人類禍害，福倒便是禍！

註：Gilbert et al Radiation Research 2010, 17365：10

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

撰文 : 莫樹錦

相關文章

【醫療保險】居美若無優質保險不如第三世界 莫樹錦：相對下港人也算幸福
12:30 2023/06/09
【醫療保險】居美若無優質保險不如第三世界 莫樹錦：相對下港人也算幸福
【末期肺癌】末期肺癌婦人活過18年 莫樹錦：她能見到老年也算奇迹
13:45 2023/06/30
【末期肺癌】末期肺癌婦人活過18年 莫樹錦：她能見到老年也算奇迹
【狀元從醫】DSE狀元多數選讀醫科 莫樹錦：讀醫學院是否狀元分別不大
14:02 2023/08/03
【狀元從醫】DSE狀元多數選讀醫科 莫樹錦：讀醫學院是否狀元分別不大

你可能感興趣

【醫療保險】居美若無優質保險不如第三世界 莫樹錦：相對下港人也算幸福
12:30 2023/06/09
【醫療保險】居美若無優質保險不如第三世界 莫樹錦：相對下港人也算幸福
【末期肺癌】末期肺癌婦人活過18年 莫樹錦：她能見到老年也算奇迹
13:45 2023/06/30
【末期肺癌】末期肺癌婦人活過18年 莫樹錦：她能見到老年也算奇迹
【狀元從醫】DSE狀元多數選讀醫科 莫樹錦：讀醫學院是否狀元分別不大
14:02 2023/08/03
【狀元從醫】DSE狀元多數選讀醫科 莫樹錦：讀醫學院是否狀元分別不大
癌症 莫樹錦 醫生 福島 日本

最高瀏覽

【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
今日 10:05
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
18:06 2023/08/06
【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕
21:00 2023/08/06
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕