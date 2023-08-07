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【鍾培生拳賽】歡迎加蔥做對手談微辣被滅團　霍哥坦承阿晶離世影響心情：會專心去打

娛樂 16:37 2023/08/07

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霍哥首度回應微辣滅團。

鍾培生日前公布​​籌辦拳賽《培生擂台無敵盃2023》，拳賽更邀霍哥與周永恒兩個話題人物上台對決。大會在今日（8月7日）於灣仔舉行記者會，主辦人鍾培生及拳手霍哥與周永恆齊出席活動。

記者會上，霍哥被傳媒問及阿晶離世以及微辣被滅團的事，霍哥表示阿晶離世一事對心情有影響，但會專心應對比賽。至於微辣被滅團，霍哥指自己已退出，並會繼續留意微辣的消息。

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霍哥回應微辣被滅團

問到阿晶事件有否影響心情？霍哥回應：「一定有，但現時會專心、落力去打。」被問到如果加蔥是其對手會否對打？霍哥說：「邊個做對手都無任歡迎，都會OK。」

微辣被滅團成為港澳熱話，霍哥對此謂：「已退出了，沒有再參與他們的會議，我不清楚他們會怎樣做，待他們遲些有甚麼再發布再留意，我也在留意。（會否感到可惜？）這麼多年一定。」

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霍哥與周永恒互寸

霍哥說自己88公斤，要減磅至70公斤才可與周永恆對打，並說：「所以希望周先生真係可以真真正正俾心機練到，唔好好似上次Steven（張致恒）上台求其俾人打一鑊，頭兩Round搞掂咗就算，鍾生話流血呀嘛，流啦！」

而周永恒稱：「你要減30磅，我要加5磅，以往我經常有唔合法嘅情緒發洩，今次多謝鍾生畀呢個機會我合法去發洩，霍仔小心啲，我好鍾意打交，流血小心啲。」霍哥即諷他：「我有睇新聞啊，你唔係打男人㗎嘛，你打女人吖嘛。」

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鍾培生暫無意壓軸上場

早前曾接受腦瘤手術的周永恒被問及健康狀況，他表示：「之前已切除腦瘤，現時身體情況OK。」他又叫大家不用擔心。鍾培生補充：「已經在簽Contract前完成所有健康檢查，確保他們的健康情況許可才可以參加這個比賽。」

問到想多久便KO對方？二人都表示希望一Round KO對方。

鍾培生被問到會否壓軸上場？他表示暫時不會，「除非有一個很合理的拳酬和遇見一些很討他厭的人才會再上台。（為何找周永恒和霍哥參加拳賽？是否因為有話題性？）一定是。 如果不找有話題性的人或名人去參賽便沒人看，想更多人留意拳賽運動。」他又透露二人的拳酬都很高。

記者：陳曉柔

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