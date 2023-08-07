【偏食細路鬥大廚】大廚對決偏食細路　馬田米露迪嘗學校飯盒面有難色

▲ 在第1集，馬田和米露迪到訪青衣一間小學。

ViuTV節目《偏食細路鬥大廚》由YouTuber馬田、米露迪及鄭伊琪（浩南）擔任主持，並找來各路頂級大廚進行一對一比賽，為不同背景的小朋友烹調一流佳餚，最後由小朋友評判團品評，選出最喜愛的菜色！



「學校飯盒」從來都是學生們的集體回憶，亦都是很多人的痛苦回憶。今晚（8月7日）播出的《偏食細路鬥大廚》第1集，馬田和米露迪到訪青衣一間小學，發現一眾同學都對「意大利黑醋豬扒飯」非常反感，有同學更咬牙切齒表示不會再給機會這款飯！

▲ 馬田和米露迪發現一眾同學都對「意大利黑醋豬扒飯」非常反感。

小朋友難以觸摸

兩位主持親自品嘗學校飯盒後都面有難色，為了一眾同學的健康和幸福着想，二人分別派出法國私房菜總廚Eric與和食總廚松本先生，為學生重新改良「意大利黑醋扒飯」，各方施展渾身解數，誓要一改這款飯盒的污名，重新俘虜各位同學的心。



馬田、米露迪二人對於要同小朋友相處均表示擔心。

馬田就指覺得小朋友難以觸摸，只期望不會整喊小朋友。而米露迪則笑稱自己因為日常生活中比較少接觸小朋友，所以控制小朋友的能力為零。

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