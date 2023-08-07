【遺愛人間】44歲男病逝成大體老師　捐贈遺體眼角膜助2人重見光明

▲ 44歲男病逝成大體老師，捐贈遺體眼角膜助2人重見光明。（網上圖片）

遺愛人間！內地一名44歲男子因肥胖出現心血管疾病等問題，日前離開人世，家人遵照他的遺願，捐出其眼角膜和遺體，幫助兩名眼疾患者重見光明，亦成為大體老師，為醫學研究作出貢獻。

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根據內媒《瀟湘晨報》報道，44歲的龔賽豐出生於湖南益陽桃江縣，是家中的獨子。17歲那年，他前往深圳打工，20多過去，身高1.74米的他，體重飆升至200多公斤（約440多磅），更因肥胖出現心血管疾病等問題，被逼回到老家養病。

龔賽豐性格樂觀，平時喜愛唱歌，回到老家後，他未有意志消沉，反而在網上平台直播唱歌，憑著渾厚的聲音收穫一大批粉絲，亦曾幫助過一些有突發情況的家庭走出困境。

可惜，龔賽豐的身體狀況日漸變差，他向父母和女兒提出死後捐獻遺體和眼角膜的想法：

我願意把遺體的全部捐獻給醫學科學事業，希望世界再少一些疾病，因為我自己體驗過這份痛苦，所以不希望其他人被傷病折磨。

不過，龔賽豐的想法最初遭到父母反對，於是他勸說兩老，「我這輩子患病給家裡面帶來很多負擔，已經很內疚了，希望最後可以再為國家做一些貢獻，請你們原諒我這個不孝之子。」在他的堅持下，終於得到父母同意，並在今年3月3日完成登記。

在7月30日晚，龔賽豐走完了人生的短短44載，家人遵從他的遺願，捐出其遺體及眼角膜，並於8月2日將眼角膜分別移植給兩名患者，幫助他們重見光明，而他的遺體則被送到中南大學湘雅醫學院，成為一名大體老師。

龔賽豐的女兒表示，「爸爸的眼角膜可以幫助其他人重見光明，也是換一個方法繼續活在世界上。」

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責任編輯：羅嘉欣