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【入稟追討】曹貴子被指借7,000萬未還　兩債主入稟追本金連利息9,870萬

社會 13:48 2023/08/07

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曹貴子被指借7000萬未還，兩債主入稟追本金連利息9,870萬。（資料圖片）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子，遭1名商人及1間塑膠實業公司入稟高等法院，指曹分別向他們借款2,000萬元及5,000萬元，惟曹僅清還部分利息，在追討不果後入稟法院，要求曹歸還本金連利息共9,870萬元。

原告分別為張欣翔（譯音）及精裕塑膠實業有限公司（下稱精裕）；答辯人為曹貴子。

據張的入稟狀指，張為香港商人，於2018年10月8日與曹達成為期2年的貸款協議，向曹借出2,000萬元，利息為每年10%，張分5期以支票形式給予曹的妻子歐翠儀400萬代收借款。

入稟狀續指，張於2023年7月底再向曹追討款項，惟曹未有還款，當時曹拖欠853萬元利息，張遂入稟追討欠款連利息。

精裕的入稟狀指，精裕與曹於2011年9月達成貸款協議，向曹借出5,000萬元，年利息為10%，曹需於2012年9月15日前償還本金。

雙方其後四度達成協議，將還款期押後，並調低年利息至8%。曹及後每月支付約33萬元利息，惟自2018年7月後未有再支付利息。截至2023年7月底，曹共拖欠本金5,000萬元，以及利息2,017萬元，精裕要求曹還款不果遂入稟追討。

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記者：梁錦麟

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罪案 曹貴子 香港

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