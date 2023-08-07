【普及教育】陳校長義教中心網上學習平台引入ChatGPT　冀基層生收窄數碼鴻溝

▲ 陳校長義教中心網上學習平台引入ChatGPT，冀基層生收窄數碼鴻溝。（湯致遠攝）

為了讓更多基層學生接受到平等教育，義教中心「陳校長免費補習天地」（補天）聯合本地大學推出「補習網上學習平台」，提供免費網上教材及互動學習功能，平台亦採用最近大行其道的人工智能ChatGPT即時解答系統，讓正輪候義補服務的基層學生使用。研發團隊強調，ChatGPT較真人更快解答學生的疑難，學生透過系統得到答案之餘，更明白當中的原理，期待日後平台可以普及至全港有需要的基層學生。

補天在於2011年成立，為接近2萬名基層學生提供一對一義務補習，但輪候服務的學生仍絡繹不絕，為免他們因輪候時間過長而錯失學習的最佳時機。補天獲教育大學及都會大學學者義務幫助，於2021年2月開始網上平台首階段研發，將補天過去10年製作的5,000多條教學短片整合，並歸納成不同單元，學生透過影片網上自學後，可以進行小測驗，從而溫習和檢視學習進度；同年8月提供予補天學生試用。2022年8月再加入搜索功能、讓義師解答學生疑難的學生發問專區，以及能夠即時解答學生疑問的ChatGPT問答機械人功能。

從小學二年級開始接受義補服務、現為中二生的Aily指，疫情期間學校透過網絡授課，當網絡訊號欠佳時，便聽不清楚課堂內容，而同學間同一時間發問，老師亦難逐一解答。使用「補習網上學習平台」提問則可以提供即時及詳盡的解答，平台亦提供了不同學科的影片，可以隨時隨地學習。

應用人工智能ChatGPT社會上存有爭議，不過研發團隊成員之一、香港教育大學副教授容煒灝強調，系統限制了學生只可以查詢學術上的問題，如學生輸入數學問題後，系統會列出計算步驟，不會只列出答案，而且ChatGPT系統並非完美，得出的答案有可能並不是最正確的答案，需要學生思考作最終的決定，故不擔心學生完全依賴系統。

補天創辦人陳葒認為，知識不只限於書本上，開發網上學習平台，並加入ChatGPT，才是緊貼時代步伐的教學手法，希望基層學生都有途徑使用最優質的自學體驗，縮窄他們與其他階層的數碼鴻溝，期望透過補天學生試用後的回饋，團隊不斷完善系統，未來平台可以普及至全港基層學生。

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記者：陳麗娜