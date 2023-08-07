【掃毒3：人在天涯】邱禮濤洪天明到戲院謝票　「綠葉王」林雪袁富華夠搶戲　

▲ 導演邱禮濤與洪天明齊謝票。

由邱禮濤執導的港產片《掃毒3：人在天涯》，上畫11日（截止8月6日）香港及澳門累積票房已衝破10,000,000元。戲中除劉青雲、郭富城、古天樂3位影帝外，還有不少演技派「綠葉王」坐陣，當中包括可忠可奸的林雪及袁富華（Ben）。

林雪在《掃毒3》演黑幫份子肥雄，他說：「戲中我叫肥雄，我有很多不能見光的夜場生意，我與古天樂最多對手戲，戲份都是很平均，與青雲及城城亦有對手戲。」

林雪動作靈活

其中一場講述林雪被洪天明、方中信拘捕並戴上手銬戲份，就由於林雪的手腕太粗，幾乎扣不上，亦弄致他雙手手腕紅腫，最終在拍攝時需要改為雙手放後，並以外套遮蔽，他說：「通常沒有拉過這麼肥的人，但都克服到困難，只是痛一點罷了，雖然夾致雙手通紅，但無所謂，最重要是配合導演拍攝。」

在埋位等待拍攝時，林雪又踎又企顯得動作靈活，他表示：「不要看我這樣肥，以為我身體不佳，其實我很健壯，我可以踎低起身，其實我是個好演員，都要keep好自己身體。」

袁富華感壓力

至於在戲中飾演醫生的袁富華，因為有城城飾演的張建行受傷後去向的線索，被飾演警察的古天樂招徠盤問，袁富華與古仔一場對手戲大鬥演技。

袁富華說：「我不敢稱呼古仔，我叫他古生，今次與古生合作，剛巧我又是飾演醫生，今次感覺很強烈，因為是個直接受壓力的場口，有一種無形壓力，他走過來將劇本增加至不同的層次，令我很深感受，拍攝後到現在也未驚完。」

另外，在昨日（8月6日）導演邱禮濤聯同洪天明齊往戲院謝票，以答謝觀眾入場支持，現場氣氛相當好，天明更跟現場觀眾合照留念。