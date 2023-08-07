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【月球研究】港大獲嫦娥五號月壤樣本　冀研究月球地質、熱演化

社會 14:26 2023/08/07

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港大獲嫦娥五號月壤樣本　冀研究月球地質、熱演化。（黃建輝攝）

港大地球科學系博士後研究員錢煜奇代表港大，作為本地首個研究團隊，通過國家航天局審批，成功取得中國月球探測器「嫦娥五號」於2020年採集的月球土壤樣本，以研究月球的地質、熱演化歷史，及與太陽系行星的形成及演化的關係，期望促進本港月球及行星科學研究。

錢煜奇代表港大地球科學系團隊，通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室審核，成功獲得822.6毫克月球研究樣本，包括2份分別400毫克的粉末樣本，租用期為1年。團隊將遙感及實驗室研究結合，計劃使用岩石學、火山學及光譜學技術重建月球岩漿的生成、上升及噴發過程；其中會着力研究月壤樣品中揮發物的演變，冀藉此深入了解月球晚期火山活動歷史、岩漿系統中揮發物的分布及演變，以探索未來月球地質、熱演化及與太陽系形成及演化的關係。

錢煜奇表示，科學家藉「嫦娥五號」登月，經分析發現該區的玄武岩僅有20億年歷史，較40年前由美國《阿波羅計劃》及蘇聯《月球號》月球探測任務採集到的月球火山樣本，年輕近10億年，因此他相信取得有關樣本進行研究，具重要科學價值及意義，並能為香港帶來寶貴經驗，做好準備，應對未來從不同探測任務中採集到的樣本。同時，他指未來2至3個月會進行實驗室研究，包括分別利用EMPA電子探針及SEM掃描電鏡，分析岩石化學成份及物質成份，亦會與本港火石洲島的玄武岩進行比對，更全面了解月球火山作用。

按國家航天局規定，有關樣本在租用期後須全數歸還，同時粉末樣本僅可損耗100毫克。因此，錢煜奇表示，團隊會謹慎處理，挑選100毫克以內的顆粒進行研究，並不會作整體性破壞，盼妥善保存珍貴的月球樣本，日後供其他科學家及研究人員再進行研究，循環再用。

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記者：梁凱婷

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