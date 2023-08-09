城中綠洲旺角「Uptify千望」 全電家居推動綠「適」生活

可持續發展的概念並非近年才崛起，事實上早於六十年代已出現。時至今日，社會開始積極關注可持續發展，希望共同為人類和地球建造共融的綠「適」生活。要達至可持續發展，關鍵從日常生活開始，簡單如節省用電等，已能輕鬆保護環境，同時減少開支，一舉兩得。為配合政府的環保政策，不少發展商都響應支持「全電家居」，希望透過一系列智能化技術，提高家居的能源效率並降低碳排放。遠洋集團位於旺角的「Uptify千望」是今年其中一個引進新世代「全電家居」概念的住宅項目，特別引入智能家居系統及採用優質耐用的物料，為大眾塑造智慧新生活。

迎合綠化建築新趨 達至全面節能減碳

位於旺角的「Uptify千望」，從建築過程，以至設計都符合可持續發展的概念原則。為響應「全電家居」，發展商引入一系列智能家居系統，大大提升能源效益。遠洋集團銷售及市場事務總監張詩韻小姐表示，「我們非常着重項目整體的節能成效，不論是建造的過程或是物料的選取，以至住戶使用上的需要，我們均配合綠化建築的大趨勢。這次採用「全電家居」，令我們更與時並進，為項目引入合乎能源效益的家電和配套，迎合市場所需。同時，為可持續發展出一分力。」

「全電家居」有效加快低碳轉型，實踐2050年前碳中和的目標。除此之外，「全電家居」有助住戶在生活上節能減碳，著力應對氣候暖化的全球問題，例如使用電磁爐，由於直接加熱廚具，其熱力不會流失到空氣中，煮食時不失鑊氣之餘，又能減低廚房的溫度，營造清涼廚房。

▲ 透過屋苑的專屬的手機APP，住戶可以利用手機APP開關冷氣及客廳和睡房的燈，住戶也可預先在回家途中開啟冷氣機，回到家即可享受清涼空間。

設智能家居系統 改善空氣及生活質素

為配合智慧新生活，「Uptify千望」已安裝智能電錶，助住戶可隨時隨地查閱4小時前的每小時用電量，了解自己日常的用電習慣，尋找慳電空間，例如將冷氣機溫度調節至舒適水平，可以更節能，減少電費開支。發展商特別於項目內引入智能家居系統，包括透過屋苑的專屬的手機APP，住戶可以利用手機APP開關冷氣及客廳和睡房的燈，住戶也可預先在回家途中開啟冷氣機，回到家即可享受清涼空間。即使出門後忘記關掉冷氣或燈，亦可透過手機APP關掉，方便智能又環保。

▲ 會所設有24小時健身室，住戶可以隨時隨地做運動。

另外，大堂及會所會均安裝專利的NCCO氧聚解空氣淨化系統，有效將空氣中的污染物吸走及分解。而大樓更特設雙層中空玻璃窗，並採用優質的隔音隔熱物料，可減低室內溫度，提升節能效率。而設在2樓的型格會所更提供多項設備，包括24小時健身室、co-work共享空間，開放式備餐間及戶外燒烤區，為住戶提供更多活動空間，提升生活質素。

▲ 開放式備餐間及戶外燒烤區可供住戶預約，與親朋好友相聚。

▲ 會所設有co-work共享空間，地方寬敞舒適，可在這裏看書或作為臨時工作間。

家居空間靈活實用 交通便捷配套齊全

「Uptify千望」位於旺角煙廠街31號，附近設有大小商場、餐廳食肆林立，生活配套齊備。而且鄰近3個港鐵站，約10分鐘內可達旺角站、油麻地站、旺角東站等，快捷方便，讓住戶可以多選用鐵路交通，從而減低碳排放。

▲ 部分單位以全開放式趟門設計，一推到底，間隔靈活隨意變，加上約3.15米高的樓底，令空間感十足。

「Uptify千望」以空間最大化設計理念，令單位具靈活變化，而大廳外接落地玻璃趟門，睡房亦設有大型玻璃窗，雙層中空玻璃隔熱同時防紫外強光，日間可減少用電。此外大部分單位均選用多款一級能源標籤電器如冷氣機、雪櫃等，並配置智能門鎖，能源效益非常高，體貼用家所需。

未來，遠洋集團計劃延伸住宅項目中採用「全電家居」概念，望能為環境保護出一分力。



（特約）