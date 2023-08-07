【47人初選案】鄒家成供稱「墨落無悔」聲明無約束力　由參選人自願簽署展抗爭意志

▲ 鄒家成供稱「墨落無悔」聲明無約束力，由參選人自願簽署展抗爭意志。（資料圖片）

民主派初選案今（7日）進入第100日審訊，被告鄒家成續出庭自辯。抗爭派「墨落無悔」聲明書發起人之一的鄒供稱，他認知的DQ（取消資格）紅線是「香港獨立」，但協調會議從無討論過，認為戴耀廷突指參選人毋須簽文件是退縮的表現，遂發起不具約束力的聲明冀向公眾展示抗爭意志。

鄒家成第2日作供，談及他與張可森和梁晃維發起抗爭派「墨落無悔」聲明書的緣起。2020年6月9日戴耀廷召開記招，說參選人毋須簽文件，以免製造「DQ紅書」。鄒供稱，他在翌日先得知戴召開該記招，形容那是發起聲明書的導火線。鄒指，以他對協調會議的認知，戴耀廷指在共同綱領達到共識的項目將會擬為文件，讓參選人簽署，認為戴突然宣布毋須簽文件做法兒戲。鄒又指，據其2016年立會選舉觀察，DQ（取消資格）紅線是「香港獨立」，但協調會議上從無討論過，直言不解戴「驚啲乜」，認為戴表現退縮。

鄒指，他翌日與張梁兩人一同起草聲明書，希望藉此讓參選人自願簽署以向公眾展現抗爭意志、防範初選落敗者繼續出選官方選舉。鄒指，聲明提到的「我認同五大訴求及會運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求」一點由鄒建議加上，鄒強調那並非協調會議上的共識，參選人簽署聲明即同意該點，形成表面上的共識。惟鄒指，聲明不具約束力，若參選人反悔，發起人也無可奈何，參選人須面對選民的問責。

聆訊下午續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣