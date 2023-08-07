【MIRROR+】Stanley瘋狂誤答令Jeremy心很累　Edan拎武器挑戰「終極Boss」Alton

▲ 《MIRROR+》

ViuTV節目《MIRROR+》今晚 （8月7日）播出的一集內，MIRROR繼續分為藍黑兩隊對決不同遊戲，藍色隊（巨豬皮）代表有邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）和陳瑞輝（Frankie）；黑色隊（勁柳虎）代表有王智德（Alton）、柳應廷（Jer）和邱傲然（Tiger）。

在首個遊戲「MIRROR講咩話」，每隊需派兩個成員戴上耳機挑戰，一人負責出題一人負責估。Jeremy和Stanley作為首組挑戰的成員，過程中宛如跌入黑洞。負責估的Stanley瘋狂誤答，令負責出題的Jeremy都不禁流露出疲累的表情。

▲ 今集MIRROR繼續挑戰不同小遊戲。

Edan瘋狂犯規

另外，呂爵安（Edan）獨自挑戰「氣球保護者」，過3關到達終點仍然有一半氣球未爆就為之成功。

最後一關會有「終極Boss」 Alton戴眼罩亂揮道具棒，Edan需避開攻擊先可到達終點。

▲ Edan在遊戲中瘋狂犯規。

Edan笑言Alton是成員中最不想遇到的對手，所以沒有信心可以成功，更發表金句指：「有時面對障礙，唔一定要跨越佢，可以試下破壞佢。」

他一開始就已收到犯規警告，之後更索性拆走半組道具當武器挑戰「終極Boss」Alton，場面爆笑。

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