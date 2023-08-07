【大學科研】浸大研究指異甘草素能抑制胰臟癌細胞生長　副作用較少

▲ 浸大中醫藥學院教學科研部副教授高加信博士領導的研究團隊，發現草藥提取化合物「異甘草素」可抑制胰臟癌發展。（浸大提供圖片）

香港浸會大學中醫研究團隊發現，從中草藥「甘草」提取的一種類黃酮物質「異甘草素」，有助抑制胰臟癌，若將該物質配合傳統胰臟癌化療藥使用，其抑制癌細胞生長率較單獨使用化療藥，高出18至30%，副作用亦較少。

團隊通過一系列細胞實驗，證明異甘草素能抑制胰臟癌細胞的生長，並促進癌細胞的程序性凋亡。研究人員在2組人類胰臟癌細胞株，分別使用了濃度為12.5及25微克分子的異甘草素，其細胞存活率，分別較無使用異甘草素的對照組細胞，減少約5成及8成。2個細胞株的晚期凋亡比率分別為11%及13%，而對照組細胞則低於5%。

研究團隊再進一步利用小鼠進行實驗，將其分成3組，分別使用傳統化療藥物、異甘草素及沒有藥物治療的對照組，研究異甘草素在體內抑制胰臟癌細胞生長的功效。在實驗的21天，對照組的腫瘤達1000立方毫米；使用傳統化療藥物的腫瘤體積為400立方毫米，使用30毫克和60毫克劑量的異甘草素，腫瘤體積分別約500和300立方毫米，反映異甘草素的治療效果與傳統化療藥物相若，不過副作用較傳統藥物少，不會導致小鼠的體重和紅、白血球的數量下降。

浸大中醫藥學院教學科研部副教授高加信表示，現時只有手術能夠根治胰臟癌，惟僅2成患者適合進行手術，然而甘草提取的異甘草素，能在癌症前期轉變到晚期前，甚至在前期開始之前，調節腫瘤免疫細胞，從而抑制胰臟癌細胞的生長，並促進癌細胞嘅程序性凋亡。不過，他指，每日僅可服用2克以內的甘草，大量攝取有關物質（即超過3克），會引至高血壓及腎衰竭，故提醒市民不應自行購買甘草，以治療胰臟癌。

高加信又表示，過去有研究發現，甘草能夠用作治療癌症，不過未有使用異甘草素作治療癌症的臨床紀錄。他認為，是此研究結果開拓將異甘草素開發成全新自噬抑制劑，用作治療胰臟癌的可能性，故希望聯同團隊與不同研究夥伴合作，進一步評估異甘草素在治療胰臟癌的效用，並計劃於下一步開展全面毒性測試，為臨床實驗作準備。

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責任編輯：梁凱婷