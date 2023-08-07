【香港小姐2023】王怡然屬今屆最輕盈佳麗　Lynn努力學廣東話備戰

▲ 王怡然（Lynn）是大家的心水嗎？

《2023香港小姐競選》將在8月27日舉行，「翻版阿Sa」王怡然（Lynn）自初選以來已屬焦點人物之一，早前由惹來退選疑雲，幸好Lynn愈戰愈勇，令人更期待她在決賽夜的表現！

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本屆最瘦佳麗

在今屆16位佳麗當中，今年21歲、164cm的Lynn為最輕盈，體重只得42.5kg。

Lynn與一眾佳麗站在一起時，身型明顯屬嬌小一族，更添可愛感。

日前，16位佳麗出席美容活動，做伸展運動、玩問答遊戲，Lynn有份獲得「智美大獎」。

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努力學廣東話

王怡然曾接受TOPick訪問，被問到如何備戰，她謂會努力練好廣東話，至於身型方面，由於她已經很纖瘦，故不需要減磅。

Lynn曾在小紅書拍片分享：「代表香港不懂說粵語，我自己也會有一點心虛，我英文講得也可以，普通話也講得很流利，可以向大家保證，所有可以用廣東話回答的問題都用粵語去回答，雖然有點蹩腳，但我學得很快。」

此外，Lynn在小紅書、抖音帳號也有不錯的人氣，她最近在抖音也分享自己養成易瘦體質、介紹香港餐廳與商店的短片，大多也有數千觀看次數。

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