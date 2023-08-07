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【公務員】楊何蓓茵：讓持續表現欠佳公務員留低　反而打擊士氣

政治 16:10 2023/08/07

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

政府建議簡化處理表現持續欠佳公務員的機制，包括減少相關公務員可申述的次數，及刪減過程中，要部門成立獨立委員會審議個案的步驟。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，新安排下，整個過程，由過往逾一年，甚至兩年以上才能終止聘用，減少至只需數月。

楊何蓓茵今日在電台節目表示，現時處理工作表現長期不達標的公務員，會先作勸喻、培訓以至調職，如仍未達標準，會設觀察期，未能達到水準才終止聘用。但過往有部門猶疑不決，將觀察期延長1至2年，已失去相關意義。她表示，未來大部分情況，都不會延長觀察期。

她又指，考慮到有關人員每年的報告，都有機會向上司表達意見並紀綠在案，所以將申述機會，由原本的4次，減至2次。

做法可加大對年青人的吸引力

被問到會否擔心做法，打擊公務員士氣，及令有意加入公務員團隊的年青人卻步，楊何蓓茵認為，讓持續表現欠佳公務員留下，反而打擊士氣「若持續表現欠佳的同事繼續留在這，工作會影響其他人，可能其他人幫忙做，做壞、做錯要其他同事補救。」若能迅速處理事件，可加大對「有心有能力」的年青人的吸引力，讓他們知道會有發揮空間，不會被表現有問題的同事拖累。

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責任編輯：趙居逸

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