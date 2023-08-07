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【Barbie芭比】全球票房超過10億美元　導演姬達嘉域刷新紀錄女性導演最高票房紀錄

娛樂 16:17 2023/08/07

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《Barbie芭比》

由《小婦人》（ Little Women）、《不得鳥小姐》（ Lady Bird）奧斯卡金像提名導演姬達嘉域（Greta Gerwig）執導、瑪歌羅比（Margot Robbie）及賴恩高斯寧（Ryan Gosling）合演的真人芭比電影《Barbie芭比》氣勢如虹，在全球掀起粉紅熱潮。

《Barbie芭比》上映前已在全球各地掀起一陣粉紅熱潮，於北美及國際多個地區開畫至今已超過17日，熱潮不但沒有冷卻，多地越映越旺，截至美國時間8月6日正式宣布《Barbie芭比》全球已收超過10億美元，當中北美收越4.594億、而海外票房高達5.721億美元。

【首爾直撃】《Barbie芭比》瑪歌羅比談演出挑戰與困難　分享新作訊息：不可能追求完美【有片】

（左起）America Ferrera、姬達嘉域、瑪歌羅比早前往首爾為《Barbie》宣傳。

而且今次更是首位女導演單獨執導的電影可以超過10億美元票房，姬達嘉域成為史上首位單獨執導達10億美元票房成績的女導演。

同時電影亦是目前北美最快超過４億票房、海外票房最快超過5億票房的電影，華納更稱之為Barbillion來表達這次成績實在遠超預期。

票房在姬達嘉域之後的女導演，為內地女導演賈玲的《你好，李煥英》及女導演Patty Jenkins的《神奇女俠》（Wonder Woman），兩片分別收8.42億及8.22億美元票房。

撰文 : TOPick柴犬出動

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