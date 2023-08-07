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【世界童軍大露營】颱風卡努襲韓童軍大露營被迫腰斬　香港童軍團周三前離營

社會 16:43 2023/08/07

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南韓政府決定提前結束原定到本周六（12日）的「第25屆世界童軍大露營」。（美聯社圖片）

鑑於颱風「卡努」正逐步移向南韓，南韓政府決定提前結束原定到本周六（12日）的「第25屆世界童軍大露營」。香港代表團管理團隊今（7日）公布，決定於8月9日或之前離營，確保成員安全，並會盡快公布最新情況。

本港有逾460名童軍參加是次世界童軍大露營，香港代表團管理團隊今日公布，已啟動緊急應變方案，決定於8月9日或之前離營，並按大會安排，將團員移送安全地方，並盡快回港，以確保成員安全。管理團隊亦指，現正繼續與大會商討離營安排，並會與中國駐韓國大使館及香港特區政府緊密聯繫，盡快公布最新情況。

是次大露營於8月1日、全羅北道新萬金營地舉行，原定在周六（12日）閉幕，惟南韓近期遭遇極端高溫，先後有數百名來自世界各地的童軍因為中暑，須接受治療。另據南韓氣象廳預測，卡努移向日本九州南部一帶後，將會繼續向偏北方向移動，並於周三（9日）起直接影響釜山、蔚山及慶尚南道等地。

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責任編輯：梁凱婷

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