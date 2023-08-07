【監生熱死】家中冷氣故障未維修　年老夫婦忍足4日疑中暑雙雙倒斃家中

▲ 家中冷氣故障未維修，年老夫婦忍足4日疑中暑雙雙倒斃家中。

天氣炎熱，無「冷氣」的話，小心有致命危機！早前美國便有一對年老夫婦因家中冷氣故障，原打算借貸維修，奈何疑熱浪難頂，只短短數天，便被鄰居發現2人與愛犬一同陳屍家中，懷疑是中暑所致。

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根據每日電郵報導，美國德薩斯州已持續多日溫度達37度，而居住於當地的一對年老夫婦Ramona and Monway Ison卻於6月12日發現家中冷氣出現故障，惟由於維修費用不菲，估計約1400至1600美元，即10,929至12,490港元，2人於是決定先申請貸款事宜，才再作維修打算。而該筆貸款亦於15日成功批刻。

不幸的是，酷熱難頂，僅僅事隔4天，於6月16日有鄰居因當日未見他們與愛犬外出散步，於是便主動拍門慰問，惟卻得不到任何回應，最終揭發悲劇。救援人員破門而入後，發現2人1狗俱證實死亡，不排除是室內氣溫過高致中暑所致，惟確實死因仍有待調查。

▲ 美國一對年老夫婦疑因家中冷氣故障，致中暑死亡。

夫妻倆的女兒Roxana Floods悲傷表示，其實父母於冷氣故障後，已有離開的打算，而且正離開收拾東西，可惜的是，仍然遲了一步。她因此呼籲希望設立相關機制，為沒有錢維修冷氣的民眾儘快提供幫助。

四大中暑先兆

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在facebook上發文，提醒四大中暑先兆︰

1. 熱水腫

身體為了避免過熱出現的血管擴張，將熱量散發出體外，令血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2. 熱紅疹

人的汗水孔被阻塞時，皮膚會出現細小的紅點，而且有刺痛感，這就是熱疹。

3. 熱痙攣

當身體大量排汗，但未能及時補充水分及電解質，就會導致肌肉痙攣。

4. 熱暈厥

當出汗和低血壓失去大量體液時，血液會暫停流向大腦，產生頭暈症狀。

他在文中指出，有時就算高溫下也未必會感覺到上述4種症狀，但如果「感覺愈來愈攰」更要小心，因為這是中暑最大的危險。他建議在炎夏要爭取時間休息、多喝水，穿衣服盡量以透氣及涼快為主，減少戶外活動，就算外出亦要隨時留意身體的訊號。

中暑處理方法

香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。

如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

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責任編輯：羅嘉欣