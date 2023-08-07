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【食不安心】日本7-11驚現曱甴飯糰　官方急速下架回收1,972份商品

食用安全 18:01 2023/08/07

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日本埼玉縣部分7-11分店上周爆出食安事件，有網民在店內售賣的飯糰中發現曱甴屍體，並拍攝影片上載至X（Twitter）。事件曝光後，日本7-11公司已極速將受影響商品從商店下架，並呼籲消費者退回該商品。

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據日本《朝日新聞》報道，埼玉縣部分7-11分店連日收到客人投訴，指店內販售的「梅香什錦飯糰 紀州南高梅」裡面藏有大曱甴。而從日本網民上傳的影片中可見，包裝完整的粉色飯糰其中一角居然藏有一隻大曱甴，屍骸十分完整，甚至能清楚看見曱甴腳及上面的毛，讓人毛骨悚然。網友紛紛留言表示「好可怕」、「店員放上貨架時居然沒有看到」、「太誇張，沒有進行品質管理嗎？」等等。

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事件曝光後，日本7-11公司隨即出面，表示曱甴可能是在工廠中混入，為廣大客戶帶來不便及不愉快深感抱歉，今後將會加強並徹底落實質量控制，努力杜絕類似事件。他們表示，涉事飯糰保鮮期為8月4日，一共製造了1,972份，於8月3日至4日販售；官方已自發將受影響的商品全部從商店下架，如產品已經流出，呼籲消費者退回。至於涉事工廠，目前亦已停止生產線，並進行了清潔、消毒、殺菌等工序。

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責任編輯：羅嘉欣

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