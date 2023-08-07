  • 31°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 18:12
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機票優惠】快運推飛韓國快閃機票優惠　二人同行單程每人$208起

社會 17:18 2023/08/07

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

香港飛首爾/釜山/濟州二人同行單程每人$208起。

香港快運推出快閃機票優惠，香港飛首爾/釜山/濟州二人同行單程每人$208起，來回連稅釜山/濟州$1,147起、首爾$1,179起。旅行日期由9月1日至11月30日。優惠期由即日起至8月9日止。訂票即看：【下一頁

航班時間：

釜山

  • 去程：UO674 08:30-12:55/09:25-13:50/11:30-15:55 (二、四、六、日)
  • 回程：UO675 13:40-16:15/14:35-17:10/16:55-19:30 (二、四、六、日)

濟州

  • 去程：UO676 02:20-06:20/02:40-06:40 (二、四、日)
  • 回程：UO697 07:55-09:55/07:55-10:10 (二、四、日)

行李寄艙費用：20kg 每程$290，25kg 每程$360，30kg 每程$425，40kg 每程$550

網上後加行李：20kg 每程$305，25kg 每程$460，30kg 每程$465，40kg 每程$570

*單一行李重量不能超過32kg

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【天氣報告】卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶　本港今早有雷暴下午酷熱
今日 11:03
【天氣報告】卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶　本港今早有雷暴下午酷熱
【流感肆虐】今年累計4宗兒童流感死亡個案　關日華籲接種疫苗
今日 12:58
【流感肆虐】今年累計4宗兒童流感死亡個案　關日華籲接種疫苗
【月球研究】港大獲嫦娥五號月壤樣本　冀研究月球地質、熱演化
今日 14:26
【月球研究】港大獲嫦娥五號月壤樣本　冀研究月球地質、熱演化
【大學科研】浸大研究指異甘草素能抑制胰臟癌細胞生長　副作用較少
今日 16:13
【大學科研】浸大研究指異甘草素能抑制胰臟癌細胞生長　副作用較少
【世界童軍大露營】颱風卡努襲韓童軍大露營被迫腰斬　香港童軍團周三前離營
今日 16:43
【世界童軍大露營】颱風卡努襲韓童軍大露營被迫腰斬　香港童軍團周三前離營

你可能感興趣

【天氣報告】卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶　本港今早有雷暴下午酷熱
今日 11:03
【天氣報告】卡努將取偏北路徑移向日本九州一帶　本港今早有雷暴下午酷熱
【流感肆虐】今年累計4宗兒童流感死亡個案　關日華籲接種疫苗
今日 12:58
【流感肆虐】今年累計4宗兒童流感死亡個案　關日華籲接種疫苗
【月球研究】港大獲嫦娥五號月壤樣本　冀研究月球地質、熱演化
今日 14:26
【月球研究】港大獲嫦娥五號月壤樣本　冀研究月球地質、熱演化
機票 著數優惠 釜山 濟州 首爾 南韓 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
今日 10:05
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
18:06 2023/08/06
【明星豪宅】鄧麗欣與媽媽月租6萬住4000呎獨立屋　女神Stephy香閨靚景曝光
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕
21:00 2023/08/06
【突發】屯門輕鐵田景站有人持刀傷人　男子頭部受傷疑犯被捕