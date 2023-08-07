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【張氏一家】張致恒親揭與雯雯分房瞓　Steven揚言「4個夠晒數」

娛樂 18:21 2023/08/07

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張致恒在直播中親揭自己與太太分房瞓！

張致恒（Steven）一家的舉動向來備受關注，與太太「雯雯」現時懷上第4胎，而Steven就暫時未有回天水圍小食店工作，專心照顧太太與小朋友，算是一洗昔日頹廢形象！

【張氏一家】張致恒被爆無返工一段時間　Steven行書展：同個仔睇圖書

張致恒開直播談近況

在今日（8月7日）凌晨，Steven在社交網開直播分享近況。Steven早前被爆已有一段時間未有於天水圍一間小食店上班，他在直播中承認已不再於小食店工作，透露會等待老婆生完這一胎後才再另覓工作。

有網民提議他可考經紀牌，他就揚言自己想在廚房工作，不想從事「用把口叫人買嘢」的工作。

以組合形式出道的Steven，近年也曾於內地登台獻唱搵真銀，而他對演藝圈的火從未熄滅，他在直播中說：「我真係好鍾意唱歌同拍戲。」

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4個夠哂數

Steven與雯雯育有3子，快將迎來第4胎，他在直播期間被問到BB的性別時，就聲稱需要保持神秘感，並強調「4個夠晒數」，皆因雯雯是連續4胎也剖腹生產，故生完第4胎後就不能再生。

對於網民提議他可做結紮手術以一了百了，Steven笑稱自己尚未儲得足夠的金錢。

另外，Steven大爆自己與太太是分房而睡，皆因太太忍受不了他的鼻鼾聲呢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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