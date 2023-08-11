【大象的告別式】強尼+Frankie談幻想中的喪禮　分享人生中最難忘的告別

▲ 「ViuTV一哥」強尼（許博文）與MIRROR成員「皮皮」Frankie（陳瑞輝）一同受訪。

如果有一日要離開人世，你會想以甚麼方法跟親友告別？一生中有沒有甚麼事令你留下遺憾？

「ViuTV一哥」強尼（許博文）、MIRROR成員「皮皮」Frankie（陳瑞輝）、黃靖程和馮志佑即將於9月一同合演舞台劇《大象的告別式》，強尼和Frankie跟TOPick分享首次合作的感受，又談到人生中最難忘的一次告別。

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最難忘的告別

人生中總會遇上很多離別的時候，Frankie分享：「最難忘嘅一次告別應該係中二時同我爸爸告別。嗰陣爸爸有病唔舒服離開咗，嗰個告別暫時都係一生中最清楚同最大感覺嘅一次。」

他感慨道：「嗰個告別會有時限，你會有啲嘢講唔到出口，而你之後先會發覺點解我唔講多啲，會係一個遺憾。」

問到有沒有說話想跟爸爸說？他坦言：「都有好多好多說話。多謝！多謝所有嘅嘢。多謝所有你（爸爸）為我付出嘅嘢。」

強尼最難忘的一次告別發生於大學生涯中：「我讀建築，班上好少女同學，40個人可能得3、4個女同學。好記得有個女同學細我哋一兩年，雖然我哋成班麻甩仔都口多多，都當佢妹咁。」

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原來新學年開學約一個月，該名女同學亦未有上學，強尼謂：「覺得唔係咁普通，先知道佢患有Cancer。佢係一個運動健將係校隊，運動好勁，又係教徒，好乖。」

強尼與一班同學相約那名女同學在商場吃午飯，「我仲記得喺邊！佢戴住頂帽，因為有做Treatment，出嚟對住我哋係嘻嘻哈哈咁笑，好似平日咁，但我哋嗰班平時口衰衰嘅人做唔返平日咁。」

眾人其後到機舖打機，「以前都唔會一齊打機，但你Feel到佢可能會走，要爭取時間同佢共處。佢用一個最開心嘅形象同回憶留畀呢班同學。」

女同學於大約半年後離世，強尼感慨道：「原來可以就咁就走咗。咁樣形式嘅告別我人生只係試過一次，佢出嚟係顧大家嘅感受，可能佢最清楚自己係咩狀況。」

▲ （陳慧安 攝）

自己的喪禮

總有一天，人需要離開人世。問到想以甚麼形式跟親友道別？

強尼憶起數年前參加ViuTV攝影師泰哥的喪禮，「當日嘅氣氛我印象好深刻，好輕鬆，佢屋企人叫我出去分享，嗰個喪禮令我有新嘅睇法。原來佢喺在世時，屋企人唔知道佢工作時係點，係靠喪禮嘅人講。」

他因此受啟發：「之後我突然同我老婆講，如果第時我死咗，唔好諗住簡單（處理），要搞個喪禮，叫我啲朋友嚟，開心咁講返我以前嘅嘢。」

他覺得：「我個仔永遠唔會知佢老豆做嘢係點，希望有人話畀佢聽佢老豆做嘢係點、朋友眼中係點、細個係點，等佢知道晒成個故仔。」

▲ （陳慧安 攝）

強尼感慨指：「以前會覺得喪禮只係一個模式，但原來個意義對好多人嚟講係應該有咁嘅意思。我將來離開希望可以有個地方講返可能連我自己都唔記得、對嗰個人係重要嘅說話，我理想中嘅喪禮希望係咁。我唔喺度都好，我確實存在過，有啲事、說話，就畀其他人知道。」

Frankie坦言：「其實我冇咩諗過如果我呢刻唔喺度會有咩留低畀𠵱家嘅人。聽完強尼咁講，我仲未諗到有咩可以完整過呢樣嘢。大家工作或對屋企人、朋友......就算朋友都有幾堆，會有唔同嘅面向。如果照呢個模式去做，係可以令所有人都知道唔喺度嘅人嘅完整係點。」

強尼補充：「個完整真係要靠其他人去砌返，冇一個人可以見過呢個面向。嗰個告別好有意思。」

▲ （陳慧安 攝）

最想念的人和事

人一生中會遇上很多過客，同時亦會遇上對自己很重要的人。

談到最想念的人，Frankie說：「最掛住嘅人，我諗咗幾個都係屋企人。」

強尼則謂：「我未必諗到最，但會有好多畫面飄出嚟。我由細到大同阿爺阿嫲住，喺我讀書同出嚟做嘢先後離開咗，我會記得佢哋。呢一刻喺你腦海Pop-up出嚟嘅人都會掛住。我覺得人永遠都重要過事。」

Frankie認為：「通常唔係一件事，係一個情境，係一個Mood。」

最想念的事通常都涉及最想念的人。

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有遺憾才完美

人難免會遇到大大小小的遺憾，問到會如何處理？

強尼指：「可能我𠵱家嘅生活都有好多遺憾不斷發生緊，有時明明覺得呢段關係唔係咁處理係會好啲，但人就係咁，會『Kick』嘅。Frankie認同道：「係一定『Kick』。做唔出就冇㗎喇。」強尼覺得有時明知道是遺憾卻沒法改變，「個心會諗可否做多啲嘢，但好似做唔到。」

Frankie比較樂觀：「我覺得方法總比問題多。睇下你點樣去處理個遺憾就最緊要。」強尼謂：「人慢慢活得耐，要學識接受遺憾，一定有嘅。我會嘗試去接受嗰樣嘢喺我生命出現，人人都希望自己嘅生命係完美無暇。」Frankie認為：「無可能嘅。」

強尼續說：「有遺憾已經係完美啦。你知道係無可能，咁咪去接受。呢個Moment你知繼續唔到，放低佢先，可能3年後我哋又可以合作呢。」Frankie有感而發：「我覺得人總要向前看。無謂糾結於一啲以前嘅嘢，不如放心衝去前面，可能衝衝下會發覺有啲以前帶落嚟嘅幫助可以幫到你。」

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強尼與Frankie的第一次

強尼於《大象的告別式》內飾演Dr Cheung，他透露角色跟每個人都有關連，「佢主要幫佢哋幾個人搵嘢，我幫佢哋之後我點呢？可能我都有一啲嘢需要搵，係一個關於搵嘢嘅過程。」

他繼續大賣關子，「每個人包括你都會，生活耐咗總會有一、兩忽屬於你嘅嘢唔見咗，令你冇咁完整。有返嗰兩忽嘢個人個心就會「霞」（暢順），舒暢啲。我終於搵返佢喇！」

Frankie則飾演陳朗，「佢係一個比較多嘢要搵嘅人。佢有個特質，做好多決定嗰陣都係優柔寡斷，有時佢做完決定之後就發覺另一樣嘢就冇咗喇。」

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強尼和Frankie相識了6年，今次為二人首度合作，他們不約而同地表示很期待跟對方一起演戲。

Frankie指：「之前見強尼都係《全民造星》，其實大家都唔係唔熟，只係冇一個機會將大家嘅嘢混合。」強尼認為：「喺一個我哋相對最唔熟悉嘅範疇合作，對我哋兩個嚟講好似一齊去探險嘅感覺。做音樂劇就好似兩個人攞住支電筒去探險。」Frankie說：「一齊成長啦。」

強尼大讚Frankie：「佢之前講過對唱歌未係好有信心，嗰日一試Key，佢一開口，好Firm！一去首歌就好肯定。

Frankie亦覺得自己自信增加了，他亦大讚強尼：「《造星》時私底下（同強尼）好多溝通，知道強尼係一個好鍾意搞笑嘅人，喺電視機睇到強尼唱歌，同真實睇到強尼唱歌係兩個感覺嚟㗎。睇強尼多咗好多色彩，唔同咗。」強尼笑言：「獲得了MIRROR認證。」

▲ （陳慧安 攝）

遺憾的美學

Frankie沒預期觀眾會有甚麼收獲，「一個咁有意思嘅劇本，我淨係想觀眾感受到我哋講嘅一個遺憾嘅美學。」

強尼說：「因為遺憾大部分人都覺得係Negative，但係其中一句對白『其實有遺憾都可以係幸福嘅事』。入去睇完再細味下。點解遺憾都可以係幸福呢？如果你唔Care嗰樣嘢就唔係遺憾啦。證明你Care嘅嘢喺你生命中都出現過，都係好嘢。」

相信觀眾都很期待看到強尼和Frankie的第一次！

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化妝：Yuki Pan@yukimakeup（強尼）、Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre（Frankie＠Mirror）、KyoLee@K_y_o_mua（大會）

髮型：Mavis Mar@mavis.m_hair（強尼）、Seiko Sin@HairCulture（Frankie＠Mirror）、KyoLee@K_y_o_mua（大會）

造型：PIPA Creative（Frankie＠Mirror）

服裝：I.T, Both（Frankie＠Mirror）

記者：梁樂欣

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