【在家分娩】擔心男醫生接生尷尬 40歲孕婦YouTube自學分娩成功家中誕兩胎

▲ YouTube真係乜都學到。

外國非常流行在家分娩，連女星鍾嘉欣在曾家中的浴缸水中分娩，成功順利誕下細女，想不到連馬來西亞都有孕婦在家中分娩，而她更厲害的是上網睇片自學，更成功兩度在家中自行誕下小孩。

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據馬來西亞傳媒報道，當地一名40歲女子Nur Asiah育有兩名小孩，表示擔心由男醫生接生會相當尷尬，因此在懷孕時早已決家不去醫院分娩，並透過YouTube影片自學分娩方法。至分娩當日，除了有丈夫及家人幫忙之外，也有「線上執媽」指導，最終兩次都順利在家誕下胎兒。

她又指，自己不信現代的醫學，因為覺得會有分娩併發症，所以分娩前後不會服用「現代藥物」，而且懷孕期間都沒有去過政府診所產檢，只是在私人診所檢查兩次，以獲取母親健康記錄及確認胎齡。此外，兩名小孩從未注射疫苗，因為她擔心會引起其他疾病例如濕疹等。

女星鍾嘉欣曾在加國家中分娩，當晚2名助產士到她家中準備，帶來了醫療用品，以及煲草藥放入浴缸水中用。鍾嘉欣躺在家中浴缸分娩，誕下重7磅8安士細女，母女平安。

▲ 鍾嘉欣在家誕下細女。

在家分娩宜先由醫生評估

在家中分娩有一定風險，因此孕婦和胎兒皆需要符合一些先決條件，孕婦必須定期做產前檢查，醫生評估懷孕風險為低；BB出生時要滿37週；胎兒頭要轉向下；沒有臍帶繞頸的情況等等。另外在家分娩只適合低風險孕婦，如孕婦患有妊娠毒血症，或有胎位不正、懷雙胞胎等，都不適合在家分娩，一旦過程中遇到胎兒缺氧、需要剖腹生產或孕婦大量出血等突發情況，從家中送院就醫也有機會延誤救治，因此必須做產前檢查，由醫生作出評估，並做好緊急前往醫院的計劃。

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責任編輯︰王明芳