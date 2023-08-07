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【破毒強人】胡定欣演繹不一樣女強人　透露舉行粉絲見面會以歌會Fans

娛樂 19:51 2023/08/07

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視后胡定欣今天（8月7日）出席劇集《破毐強人》宣傳活動,劇中她演非常喜歡錢的金融女強人「章琳」被觀眾大讚，反應甚好。定欣接受TOPick訪問透露有留意網上不同平台的觀眾對他們的評價，感受到大家很喜歡這劇，感到十分開心。

【破毒強人】胡定欣自信眼神勁搶鏡　張曦雯鍛鍊體能做打女

演繹不一樣的女強人

談到她今次演的女强人較之前有所不同，定欣說：「作為演員我這兩年接到也屬於強勢的角色，自己也會在角色上找新元素，以免讓人感覺重覆，就算同是強勢角色，都有不同表達方式。」

提到劇中除了與陳豪有感情線外，與蕭正楠的關係匪淺，對此她說：「我與阿蕭是Puppy love ，雖然只是點綴，也讓觀眾看到章琳與文華以前的那份情和關係是怎樣，能與觀眾同步去看他們這份情，是十分棒。」

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舉行粉絲見面會

另外，問到她是否將會舉行粉絲見面會，定欣透露因下月也是自己的生日月，會趁機與粉絲聚一聚：「過往我也與一班粉絲有個生日會，因為疫情關係停了三年多，現在沒有限聚令，想與粉絲一起開心聚會。（預備甚麼給粉絲？）用Live band 形式以歌會Fans，希望他們聽得開心。」

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記者：陳曉柔

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