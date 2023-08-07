【西貢鯨魚】環諮會倡政府盡快推短期措施　應對不同物種進入香港水域

▲ 近日，於西貢牛尾海附近水域發現的1條年幼布氏鯨，不幸證實死亡。（Sunny Tong向海洋公園提供）

近日，於西貢牛尾海附近水域發現的1條年幼布氏鯨，不幸證實死亡。環境諮詢委員會今（7日）表示，對事件感到痛心，希望相關部門盡快推出短期解決方案及可行措施，應對同類事件，並建議市民參與公眾導賞、教育工作坊，或瀏覽有關網頁，加強對大自然的認知及保護。



環諮會認為，漁農自然護理署及有關專家接獲布氏鯨出沒報告以來，已密切監測情況和努力應對，包括加強巡邏和宣傳教育，期間亦有就尋找協助鯨魚離開香港淺水水域的方法諮詢專家的意見。會方支持環境及生態局局長就避免再次發生同類事件，公布4方面工作，包括加強公眾教育、制訂應對方案、吸收其他地方經驗，以及檢視和改進法例，同時理解修改法例需時，惟希望相關部門盡可能推行短期解決方案及可行措施，以應對可能進入香港水域的不同物種。



部分市民出於好奇，乘船出海觀賞布氏鯨，以致對年幼布氏鯨構成壓力及威脅。環諮會發言人形容，是次不幸的經歷「讓大眾上了寶貴的一課，知道人類與大自然相處應順應自然規律，而有所共鳴」。經過是次事件，會方認為應加強大眾對大自然的認知及保護，學習如何和平共處，並以理解和互相尊重為基本原則，給予動植物自然生長空間，故建議市民參與由漁護署舉辦的「定向．郊野」活動、公眾導賞及公眾教育工作坊，或瀏覽有關香港生物多樣性網頁，多了解並珍惜大自然，加強保護及保育生物多樣性。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁凱婷