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【鬼咁多大屋】金像級製作團隊合力「搞鬼」　呈現沉浸式鬼屋探秘

娛樂 18:36 2023/08/07

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《鬼咁多大屋》

迪士尼繼《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）和《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）後，再度將迪士尼樂園人氣機動遊樂設施搬上大銀幕，今次輪到當年華特迪士尼親自參與的最後一個樂園項目 –經典鬼屋「Haunted Mansion」，拍成電影《鬼咁多大屋》。

金像級製作團隊不惜工本，以頂尖先進CG特技和製作，不單將最吸引遊人的各式靈異機關活現觀眾眼前，更升級改裝成為既驚嚇刺激又超級爆笑的人鬼膠戰大電影，由流爆驅魔隊對決靈異界猛鬼。

50名演員扮各式鬼魂

金像團隊為呈現真實感，搭建集世界各地迪士尼樂園鬼屋的特色於一屋的大宅場景，設計細節更處處彩蛋。大宅共有3層高的鬼屋，由屋外的大閘到屋內多個重要場景：客廳、飯廳、長廊、睡房、閣樓、地窖，全部跟足比例打造；以及各式嚇人機關設施也忠於原裝。

戲中演員珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）踏入拍攝場地也不禁驚嘆：「這不只是電影場景，簡直是藝術作品！這大宅才是電影的主角！」

電影又動員多達50名演員扮演各式鬼魂，結合令觀眾幾可亂真的最強特技，打造一屋都係鬼的震撼場面，逼真呈現一幕幕令人心跳加速的人鬼膠戰。

《鬼咁多大屋》

全美最猛鬼城市

觀眾不僅會在戲中看到經典的鏡中「人」、變異名畫、追擊主角的盔甲、飄浮蠟燭等，金像團隊又構思出耳目一新的「進擊的幽靈」體驗。

畫中幽靈到處作惡將主角的家變成一片汪洋，一打開家門就直達大海，又與主角爭電視睇，不斷轉台。手持手槍的畫中幽靈又不時向經過的人開槍，令戲中兩母子要兜路走。

電影亦有在新奧爾良實地取景拍攝，新奧爾良被稱為全美國最猛鬼的城市，另一演員丹尼狄維圖（Danny DeVito）直言一走進大宅的走廊就毛骨悚然，更即場示範大宅有多陰森。

最新影片推介：關嘉敏專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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