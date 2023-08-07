樂壇殿典堂級大師奧金寶逝世享年91歲　曾創作梅艷芳張國榮經典《緣份》

香港樂壇典堂級前輩奧金寶於7月27日逝世，享年91歲。樊亦敏在今日（8月7日）於社交平台公布此不幸消息，她指在3日前於倫永亮社交平台公布奧金寶離世一事，而因為她剛於在大笪地唱不停》與羅啟豪合唱《緣份》一曲而有感而發。

奧金寶是是香港十大中文金曲第三屆「金針獎」得主，地位崇高。他在70年任麗的電視樂隊領班，之後開始為流行曲編曲和作曲，除梅艷芳和張國榮合唱的《緣份》外，作曲作品有葉振棠的《戲劇人生》、關正傑的《大地恩情》。同時為張國榮的《為你鍾情》、陳百強的《摘星》編曲，經典作無數。