樂壇殿典堂級大師奧金寶逝世享年91歲 曾創作梅艷芳張國榮經典《緣份》 娛樂 18:57 2023/08/07 分享： 分享： 熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR 香港樂壇典堂級前輩奧金寶於7月27日逝世，享年91歲。樊亦敏在今日（8月7日）於社交平台公布此不幸消息，她指在3日前於倫永亮社交平台公布奧金寶離世一事，而因為她剛於在大笪地唱不停》與羅啟豪合唱《緣份》一曲而有感而發。奧金寶是是香港十大中文金曲第三屆「金針獎」得主，地位崇高。他在70年任麗的電視樂隊領班，之後開始為流行曲編曲和作曲，除梅艷芳和張國榮合唱的《緣份》外，作曲作品有葉振棠的《戲劇人生》、關正傑的《大地恩情》。同時為張國榮的《為你鍾情》、陳百強的《摘星》編曲，經典作無數。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 LMF成員大飛陳匡榮逝世終年52歲 創作林憶蓮經典作《至少還有你》 23:32 2023/08/06 LMF成員大飛陳匡榮逝世終年52歲 創作林憶蓮經典作《至少還有你》 【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾 陳匡榮：兩個月來經常痛醒 今日 10:05 【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾 陳匡榮：兩個月來經常痛醒 你可能感興趣 LMF成員大飛陳匡榮逝世終年52歲 創作林憶蓮經典作《至少還有你》 23:32 2023/08/06 LMF成員大飛陳匡榮逝世終年52歲 創作林憶蓮經典作《至少還有你》 【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾 陳匡榮：兩個月來經常痛醒 今日 10:05 【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾 陳匡榮：兩個月來經常痛醒 張國榮 梅艷芳 歌手 音樂 網絡熱話 作曲人