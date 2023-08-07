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【破毒強人】陳豪認聲音拿捏有技巧　透露太太與小朋友下星回港：日日要視像

娛樂 20:25 2023/08/07

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視帝陳豪（Moses)、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、郭柏妍、張寶兒等今天（8月7日）出席劇集《破毒強人》宣傳活動。席間監製羅永賢帶頭公布收視，《破》劇首周錄得7天跨平台總收視達21.4點，成績不俗。

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聲音拿捏有技巧

不少觀眾對阿Mo演的反派感新鮮，問到他有否留意觀眾反應，對此阿Mo接受TOPick訪問表示有留意：「難得開了這些題材，自己在角色上亦作岀新嘗試，例如在電視劇中很少演員在聲線作出那麼大變化，所以我趁着今次難得機會可嘗試。我不知出來效果觀眾會覺得怎樣，但我有責任當觀眾一聽到他把聲，就知道這角色性格複雜。」

阿Mo續指在聲音拿捏上也十分考技巧，因語速太慢會令觀眾想睡，太低沉也不能，所以每埸戲都要調節。

(陳慧安 攝)

準備鮮花及禮物予岳母

另外，提到太太陳茵媺（Aimee)近日帶三名子女回加拿大，不時在社交網分享相片，早前更是Aimee媽媽生日，阿Mo指有預備鮮花及禮物予岳母：「Aimee又花很多心機佈置，所以他們也很開心。」

阿Mo又表示太太與小朋友下星期便會回港，亦非常掛住他們，故每天也會視像見面。

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記者：陳曉柔

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