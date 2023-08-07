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【破毒強人】張曦雯不介意再為角色剪短　與蕭正楠首次合作有驚喜

娛樂 21:24 2023/08/07

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TVB花旦張曦雯（Kelly）今天（8月7日）出席劇集《破毒強人》宣傳活動，玩遊戲時眾演員跟跳舞蹈師即場學舞，而Kelly與郭柏妍輕鬆做一字馬，柔軟度令全場嘩然！

提到Kelly近日再甫出為此劇剪短髮的片段到社交網，Kelly接受TOPick訪問表示：「因為我發覺之前只在Instagram甫出，而內地已播出十幾集，所以我再在內地的社交平台分享。（有網民以為你是戴假髮？）對，他們指在Top shot看不到我分界，其實只是我頭髮太濃密。」

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不介意再剪短 

Kelly又指初時留意觀眾都有表示看不慣其剪短，但慢慢觀看便開始適應這角色是適合短髮，令角色更鮮明，又表示將來若有角色劇本需要，不介意再剪得更短。

談到今次她演的角色與以往大有分別，較多的內心戲，對此Kelly說：「無論甚麼角色我都對自己要求很高，今次也一定有難度，這角色也與我平時很不同，較中性硬朗，之前角色大多較女性化，所以自己都要調節。」

Kelly角色很有新鮮感。（陳慧安 攝）

與阿蕭首次合作有驚喜

提到今次是首次與蕭正楠合作，他在劇中演無情感的警察，問到對戲時會否忍不住笑？Kelly直認有：「我之前真的與阿蕭不熟絡，而拍攝的時候，因為他的角色需要，我們也不Close，又以為他是很安靜，後來先發現原來對方那麼搞笑，說不停口。」

她續說：「大家對戲也很搞笑，有時我說一些很緊張的對白或有些情話，他就會走出去，一停機我就爆笑。」

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記者：陳曉柔

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