【翹英結業】翹英突復課稱現新投資者　教育局：至今無接獲轉手申請

▲ 自稱獲翹英新投資者授權代表顏先生今（7日）表示，新資金可營運至年底。（資料圖片）

上月底宣布5間分校全線結業的翹英教育，鰂魚涌康怡分校日前突然「復課」，今早（7日）有自稱獲翹英新投資者授權代表的男子表示，翹英並無結業，新資金可營運至年底。教育局今日表示，至今並無接獲翹英港島東區校舍提交轉手或涉更改校名或校董等註冊申請。海關則指涉及翹英的案件仍然調查中。

翹英教育5間分校於上月29日在門外張貼結業告示稱「已完成歷史任務」；位於鰂魚涌康安街地舖的翹英分校大門前日（5日）突然一度打開，其後有人在門外張貼告示，指示家長前往位於康怡廣場5樓的分校；上述兩間分校門外昨日（6日）再張貼新告示，指「學校日常工作和授課時間沒有變化」、「歡迎其他分校家長前往康怡分校上課」，並要求家長提早48小時通過Whatsapp或網上表格預約上課。

自稱獲翹英新投資者授權代表、操普通話的顏先生今向傳媒重申翹英沒有結業，家長可填寫網上表格預約上課，聲稱已有50多人登記回校上課，形容家長傾向復課，暫未完成統計要求退款的家長人數，又說相信香港是法治社會，要求退款的家長有權循民事索償。

海關上周以涉嫌在銷售課程時有不當接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》，拘捕翹英教育1名50歲女董事。據知教育局及海關今日均有派員到翹英部分分校調查，海關回覆表示，案件仍然調查中。

教育局則表示，會與相關執法機構緊密聯絡，提到今日再次巡查翹英位於港島東及九龍城區學校，稱就翹英涉嫌違反《教育條例》一事，教育局現正按機制嚴肅跟進，包括聯絡相關人士收集進一步資料；教育局續指，有關學校位於港島東區的校舍均已按《教育條例》註冊為提供非正規課程的私立學校，至於學校轉手如涉及更改學校名稱、校監及校董的註冊，須按《教育條例》向教育局申請，局方至今沒有收到相關申請。

此外，本報日前揭坊間部分教育中心如翹英般違規收多於1個月學費。教育局今表示，一經定罪，有關學校每名校董可處罰款5萬元及監禁1年。

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責任編輯：馮琪雅