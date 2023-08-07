【精神健康】教大培訓過百名正向導師　2年間識別2名自殺傾向中學生轉介治療

▲ 正向導師Emily（左）指，計劃讓她專業團隊督導下，取得豐富的前線經驗。（教大提供圖片）

學生精神健康問題備受關注，教育大學自2021年跟社企合作開展「心腦加油站：補習．輔導計劃」，至今成功培訓120名本地大學學生或初進職場的畢業生，成為「正向導師」，為有精神健康需要的基層中學生提供補習和輔導服務，已有186人受惠，計劃在過去1年，更曾成功辨識2名有自殺傾向的中學生，並及時將他們轉介和接受醫療評估及診斷。

計劃獲滙豐私人銀行客戶贊助，由教大特殊教育與輔導學系學者，與社企Edge Development Centre的教育心理學家及輔導心理學家等專家組成團隊，透過新設網上學習平台，教授正向導師教學及輔導、情緒治療及危機處理等技巧，事先須完成約40小時培訓，然後通過考試和面試，方可在專業團隊督導下提供教學及輔導服務。

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項目負責人、教大特殊教育與輔導學系副系主任任演納表示，學業一直是中學生的主要壓力來源，故希望從根本着手，透過學習支援讓導師與學生互相認識，建立信任，進而引導學生處理情緒、個人成長、生活壓力等問題。接受服務的中學生部分來自低收入家庭，正向導師每周提供3小時小組輔導（每組2至5人），當中包括功課輔導、情緒管理、正向心理教育等，另針對學生個別情緒需要，每月亦有1節1小時個人輔導，每組服務為期10個月。

研究結果發現，曾接受服務的學生在工作記憶和認知靈活性方面有顯著提升，他們的情緒症狀、行為問題和出現情緒耗竭的情況亦明顯減少，面對逆境的復原力亦有所提升。

另一項目負責人、特殊教育與輔導學系客座助理教授潘紀恩解釋，執行能力包括工作記憶、自制能力和靈活變通3大核心元素，許多研究指出，執行能力較強的學生，在學業成績和行為自理等方面，表現都會較出色，而認知靈活性則影響人們面對環境轉變時，作出調整的能力。她相信計

劃不單有助提升學生學習和應變能力，亦可以改善他們與父母的關係，父母親職的壓力亦會減少。

在上水區中學就讀中二的Windy原本性格內向，加上成績落後令她出現情緒困擾，她認為此計劃有別於一般功課輔導班，讓她上課更專心及放膽提問，「小組教學令我感覺放鬆，即使現時英文科的成績與其他同學仍有距離，但我很高興看見自己的進步，也有動力持續學習。」除了補習，Windy亦在導師帶領下，透過畫生命樹的敘事治療活動進行自我探索，形容這是她「第一次思考人生」，過程令她了解自己珍惜的人和珍視的興趣。

修讀心理學的Emily是Windy的正向導師，Emily指大學心理學課程主要從理論著手，計劃令她汲取前線服務經驗，對未來事業有很大幫助，亦獲安排每2周與督導團隊會面的難得機會。

修讀英文系的Maxis其中一名正向導師，她指計劃令她有很大滿足感，「計劃的訓練令我更了解與人溝通及輔導的技巧，例如過程中不應影射自己的經歷，要肯定對方面對的困難及深入了解對方的過去。」她更指上述技巧令她的性格都有所轉變，並會用這些技巧幫助身邊有情緒困擾的朋友，學習與人同行。

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責任編輯：馮琪雅