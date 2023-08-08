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【海外升學】送5歲兒子去新加坡留學　台星媽忍痛分開︰早點去早點適應

海外升學 10:22 2023/08/08

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台星媽送5歲兒子去新加坡留學。

父母都想給孩子最好的教育，不少家長會送子女到海外升學。有台灣女星送5歲兒子去新加坡留學，雖然母子捨不得分開，彼此掛念對方，但她認為讓兒子留學是正確的決定，也相信他早點去能早點適應。

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與母分離現負面情緒

綜合台灣傳媒報道，女星黃瑄由模特兒出身，後來轉拍電視劇當演員。黃瑄於2017年與新加坡籍男友結婚，婚後育有現年5歲的兒子。她近日在facebook專頁發文，透露送兒子到新加坡生活。她分享︰

男孩獨自遠行已數周，除了登機前哭著找我之外，在新加坡沒有掉過一滴淚。

她不時與兒子視像通話，了解他在新加坡的生活。年僅5歲的兒子總是笑著掩飾思念，曾表示好想台灣、好想家。媽媽稱兒子有一次大聲說︰「我現在就要回台灣！我要鑽進手機裡找你！」突然螢幕一片黑，正是他用頭頂著手機鑽。他偶爾出現負面情緒︰

有時視訊到一半開始扁嘴不說話，轉去看窗外或者玩玩具，我知道男孩在忍著淚壓抑情緒。

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早有計劃送兒子留學

作為媽媽，黃瑄坦言想念兒子，可是她認為「人生總是需要做出一些很痛但正確的決定」。她勉勵兒子要繼續努力下去，也為兒子擁有「超越5歲的早熟與獨立」，既驕傲又心疼。

黃瑄過去接受當地傳媒訪問時，已透露計劃送兒子到新加坡留學，她就台灣、新加坡兩邊走，兼顧工作及照顧兒子，只是兒子的祖父母相當不捨。她考慮到新加坡較國際化，也較具競爭力，對兒子將來發展較好。

有網民留言指孩子這麼小就送他去留學，實在太不捨了，黃瑄回應「早點去早點適應，對他是好事。」她在facebook上載兒子在新加坡生活及學習的照片，當中可見有一位保母陪同他，她表示「我家保母是緬甸來的高手」，孩子在當地有保母幫忙照顧。

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責任編輯︰王明芳

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