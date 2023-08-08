【「418」規定】周小松支持改以4周總工時計算　稱工時門檻越低保障越多勞工

▲ 勞工處正檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定，初步建議改以4周為計算工時基礎。（資料圖片）

消息指，勞工處正檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定，初步建議改以4周為計算工時基礎，僱員期內工作滿72、68、64或60小時等4個工作時數方案，便可獲取法定福利，並諮詢勞資雙方意見。立法會議員、港九勞工社團聯會秘書長周小松今（8日）於電台節目表示，支持改以4周工時作為計算基礎，堵塞現有漏洞。

周小松今早於電台節目表示，支持改以4周工時作為計算基礎，堵塞現有漏洞，他認為有助防止僱主透過編排上、下班安排，刻意逃避為僱員提供福利。他又以勞方角度出發，認為工時門檻越低，自然能保障越多勞工，因此稱總工時為60小時的方案能夠保障較多僱員；同時，他指有關方案，佔香港整體薪酬支出不足1%，故認為對僱主不會造成太大負擔。不過，他相信勞顧會將進行進一步討論，商討出勞資雙方均能接受的時數。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦在同一節目表示，檢討無可厚非，但認為以目前經濟狀況，總工作時數減少至60小時，將大幅提升僱主成本負擔，形容目前做法行之有效，故應以「418」即總工時72小時作為基礎討論，不適宜作太大改變。

現時「418」規定下，僱員如果受僱於同一僱主滿4周或以上，而每周工作滿18小時，法律上就屬於「連續性合約僱員」，可享有有薪年假和病假等福利。

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責任編輯：梁凱婷