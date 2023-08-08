  • 31°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 11:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【「418」規定】周小松支持改以4周總工時計算　稱工時門檻越低保障越多勞工

社會 10:45 2023/08/08

分享：

分享：

熱門 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 寵愛Pet Pet COLLAR 30＋減肥 MIRROR

勞工處正檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定，初步建議改以4周為計算工時基礎。（資料圖片）

消息指，勞工處正檢討《僱傭條例》下「418」連續性合約的規定，初步建議改以4周為計算工時基礎，僱員期內工作滿72、68、64或60小時等4個工作時數方案，便可獲取法定福利，並諮詢勞資雙方意見。立法會議員、港九勞工社團聯會秘書長周小松今（8日）於電台節目表示，支持改以4周工時作為計算基礎，堵塞現有漏洞。

周小松今早於電台節目表示，支持改以4周工時作為計算基礎，堵塞現有漏洞，他認為有助防止僱主透過編排上、下班安排，刻意逃避為僱員提供福利。他又以勞方角度出發，認為工時門檻越低，自然能保障越多勞工，因此稱總工時為60小時的方案能夠保障較多僱員；同時，他指有關方案，佔香港整體薪酬支出不足1%，故認為對僱主不會造成太大負擔。不過，他相信勞顧會將進行進一步討論，商討出勞資雙方均能接受的時數。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦在同一節目表示，檢討無可厚非，但認為以目前經濟狀況，總工作時數減少至60小時，將大幅提升僱主成本負擔，形容目前做法行之有效，故應以「418」即總工時72小時作為基礎討論，不適宜作太大改變。

現時「418」規定下，僱員如果受僱於同一僱主滿4周或以上，而每周工作滿18小時，法律上就屬於「連續性合約僱員」，可享有有薪年假和病假等福利。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【交通事故】Tesla飛墮西九龍走廊橋底　司機逃逸
今日 10:08
【交通事故】Tesla飛墮西九龍走廊橋底　司機逃逸
【販運毒品】警破天水圍住宅毒窟拘5男女　檢多款毒品
今日 09:47
【販運毒品】警破天水圍住宅毒窟拘5男女　檢多款毒品
【翹英結業】翹英突復課稱現新投資者　教育局：至今無接獲轉手申請
21:27 2023/08/07
【翹英結業】翹英突復課稱現新投資者　教育局：至今無接獲轉手申請

你可能感興趣

【交通事故】Tesla飛墮西九龍走廊橋底　司機逃逸
今日 10:08
【交通事故】Tesla飛墮西九龍走廊橋底　司機逃逸
【販運毒品】警破天水圍住宅毒窟拘5男女　檢多款毒品
今日 09:47
【販運毒品】警破天水圍住宅毒窟拘5男女　檢多款毒品
【翹英結業】翹英突復課稱現新投資者　教育局：至今無接獲轉手申請
21:27 2023/08/07
【翹英結業】翹英突復課稱現新投資者　教育局：至今無接獲轉手申請
電台 電台節目 黃家和 餐飲 香港 年假 立法會 工作時數 勞工處 秘書

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
12:14 2023/08/07
【醒目女】女兒冇人接放學港媽獲准帶返工　一句童言融化老闆
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
10:05 2023/08/07
【大飛逝世】LMF成員大飛生前受病魔困擾　陳匡榮：兩個月來經常痛醒
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命
18:30 2023/08/07
【正能量】罕見病男嬰須注射全球最貴藥 父母12天内成功眾籌1300萬續命